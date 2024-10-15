Синоптики дали советы дачникам, как спасти огород после первого снега

«Розы укрывать рано, они не боятся первого снега, их укрывают тогда, когда среднесуточная температура воздуха становится отрицательной. Как правило, это бывает в первых числах ноября. А то, что дачники многие посадили чеснок и многие не перешли на зимнюю резину, не переобулись, это зря. С приходом такого первого снега необходимо обрезать все цветы, которые остались на участке. Например, ещё в полном цвету сейчас гортензии, они довольно ломкие. И хризантемы тоже надо было бы обрезать. По идее, весь остальной урожай уже собран должен быть», — говорит синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.