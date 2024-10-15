Дума расширила дачную амнистию на сараи и двухсемейные дома

Дачная амнистия действует в России с 2006 года. В декабре 2021 года Госдума продлила действие дачной амнистии для дачных и садовых домов до 1 марта 2031 года. В 2024 году до этого же срока президент Владимир Путин продлил дачную амнистию для зданий и сооружений на участках для садоводства и огородничества.