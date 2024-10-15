Синоптики предупредили о риске раскачки магнитосферы Земли солнечным ветром

«Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Первые признаки этого в виде слабых возмущений геомагнитного поля уже отмечены в середине сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на Солнце существуют две активные группы солнечных пятен, которые накачиваются энергией. Сейчас эти пятна вышли на уровень формирования вспышек.
К востоку от данных групп наблюдается чистое, лишенное пятен Солнце, которое гарантирует спокойную неделю.
Центр погоды также предупреждает, что в среду, 16 октября, возможны магнитные бури слабого или среднего уровня.
Ранее, 9 октября, сообщалось, что на Солнце произошла сильная вспышка, которая может оказать влияние на Землю. Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля.
Ранее, 4 октября, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что легче помогает перенести магнитные бури соблюдение режима сна (не менее восьми часов), теплые ванны для ног, гимнастика и контрастный душ. Отмечалось, что стоит также поддерживать водный баланс и следить за питанием.