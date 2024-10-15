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Синоптики предупредили о риске раскачки магнитосферы Земли солнечным ветром

Магнитосфера Земли может раскачаться из-за проходящего через нее потока быстрого солнечного ветра. Об этом 15 октября сообщил центр погоды «Фобос».

Сейчас в Олбани: +9° 6 м/с 66% 751 мм рт. ст. +6°
Источник: amic.ru

«Земля пройдет через поток быстрого солнечного ветра. Первые признаки этого в виде слабых возмущений геомагнитного поля уже отмечены в середине сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на Солнце существуют две активные группы солнечных пятен, которые накачиваются энергией. Сейчас эти пятна вышли на уровень формирования вспышек.

К востоку от данных групп наблюдается чистое, лишенное пятен Солнце, которое гарантирует спокойную неделю.

Центр погоды также предупреждает, что в среду, 16 октября, возможны магнитные бури слабого или среднего уровня.

Ранее, 9 октября, сообщалось, что на Солнце произошла сильная вспышка, которая может оказать влияние на Землю. Плазма выброшена точно по линии Солнце — Земля.

Ранее, 4 октября, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что легче помогает перенести магнитные бури соблюдение режима сна (не менее восьми часов), теплые ванны для ног, гимнастика и контрастный душ. Отмечалось, что стоит также поддерживать водный баланс и следить за питанием.