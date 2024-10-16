Определена причина резкого потепления в 2023 году

Для проверки гипотезы исследователи создали климатические модели, в которых исключалось антропогенное воздействие на климат, и показали, что температурные скачки могут происходить даже без влияния человека. Полученные результаты указывают, что почти все значительные скачки температуры связаны с периодами Эль-Ниньо, как это произошло в 2023 году.