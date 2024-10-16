Вильфанд: снег лежит уже на 70−75% территории России

На 70−75% территории России уже лежит снег, сообщил РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.
Он отметил, что снежный покров присутствует практически на всем Дальнем Востоке, за исключением Сахалина, Приморья и южной части Амурской области.
По словам специалиста, снегом покрыта почти вся Сибирь, кроме Новосибирской и Омской областей, а также Северный Урал. В некоторых частях страны снег лежит в Архангельской области и Ненецком автономном округе.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал приход бабьего лета в выходные в Москве.