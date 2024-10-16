Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд: снег лежит уже на 70−75% территории России

На европейской части России снег лежит в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Сейчас в Олбани: +6° 3 м/с 70% 750 мм рт. ст. +6°
Источник: Аргументы и факты

На 70−75% территории России уже лежит снег, сообщил РИА Новости Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

Он отметил, что снежный покров присутствует практически на всем Дальнем Востоке, за исключением Сахалина, Приморья и южной части Амурской области.

По словам специалиста, снегом покрыта почти вся Сибирь, кроме Новосибирской и Омской областей, а также Северный Урал. В некоторых частях страны снег лежит в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал приход бабьего лета в выходные в Москве.