В России наступили 30-градусные морозы

Ранее синоптики заявили, что 30-градусные морозы ожидаются ночью 16, 17 и 18 октября на северо-востоке Якутии. На севере региона похолодает до 18 градусов ниже нуля. В перечисленные дни почти на всей территории региона будет идти снег, 18 октября на юге Якутии ожидаются метели, поземки с порывами ветра до 20 метров в секунду.