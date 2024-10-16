В Охотском море в предстоящие сутки ожидается 11-балльный шторм

«В предстоящие сутки погода в Охотском море из-за мощного циклона резко испортится. К исходу среды атмосферный вихрь сместится с центральной акватории моря — в северную, где погодные условия станут штормовыми: начнутся сильные осадки, в виде дождя, местами со снегом, задует штормовой ветер в порывах до 25−30 м/с, по шкале Бофорта — это предпоследний 11-балльный “жестокий шторм” на море с высотой волн до 5−7 метров», — написал синоптик.
Тишковец отметил, что прогнозируется возникновение водяной пыли с ухудшением видимости до нескольких десятков метров. Температура воздуха по ночам понизится до минус 1 градуса, а днем будет колебаться в пределах плюс 4 — плюс 9 градусов. Температура воды составит 2−4 градуса тепла.
«Наибольшие величины максимальных скоростей ветра наблюдаются на севере моря в ноябре и декабре — до 30−40 м/ с. Направление штормового ветра в центральной части Охотского моря зависит от расположения центра циклона, а так как положение его меняется, то и направление здесь не отличается стабильностью. При частых циклонах, формирующихся над северной частью Охотского моря, штормовое волнение в ноябре и декабре наблюдается в центральной части моря. Наибольшие высоты волн 1% обеспеченности здесь составляют 3−4 метра», — добавил синоптик.