В Охотском море в предстоящие сутки ожидается 11-балльный шторм

«Наибольшие величины максимальных скоростей ветра наблюдаются на севере моря в ноябре и декабре — до 30−40 м/ с. Направление штормового ветра в центральной части Охотского моря зависит от расположения центра циклона, а так как положение его меняется, то и направление здесь не отличается стабильностью. При частых циклонах, формирующихся над северной частью Охотского моря, штормовое волнение в ноябре и декабре наблюдается в центральной части моря. Наибольшие высоты волн 1% обеспеченности здесь составляют 3−4 метра», — добавил синоптик.