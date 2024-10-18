Народные приметы на 19 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

19 октября в народном календаре — Фомин день. В этот день вспоминают святого Фому, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Согласно Писанию, Фома был единственным апостолом, который не принял слова о воскрешении Христа на веру, и лично явился к гробнице, чтобы убедиться в чуде.