Народные приметы на 19 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

19 октября в народном календаре — Фомин день. В этот день вспоминают святого Фому, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Согласно Писанию, Фома был единственным апостолом, который не принял слова о воскрешении Христа на веру, и лично явился к гробнице, чтобы убедиться в чуде.
Приметы погоды 19 октября
Считалось, что кучевые облака на небе в этот день появляются в последний раз и не возвращаются до весны. Вот еще какие приметы есть на 19 октября:
- безветренно — значит, холода близко;
- стаи воронов — к ненастью;
- если выпал сухой снег, значит, следующее лето будет теплым;
- если земля целиком покрыта снегом, то к 22 ноября уже наступит крепкая зима;
- звезды светят ярко на севере — скоро пойдет снег, а если на юге — ближайшие дни будут солнечными.
Что можно делать 19 октября
Фому считали прагматичным, бережливым и запасливым человеком. В этот день на Руси традиционно считали запасы на зиму и проверяли, чего не хватает в доме. Вот чем стоит заняться в этот день:
- приготовить хлеб и поделиться им с бедными. Считалось, что если позавтракать хлебом, это принесет богатство;
- детей угощали хлебом с зубчиком чеснока, чтобы они лучше учились;
- усердно трудиться — вознаграждение не заставит себя ждать;
- распланировать финансы, решить деловые вопросы;
- высказать все свои обиды в открытое окно — ветер унесет их и ссора загладится, а беды решатся сами собой;
Что запрещено делать 19 октября
Поскольку это — день бережливости, расточительному поведению сегодня не место. Не стоит разбрасываться деньгами, хвалиться богатством и другими успехами — иначе можно всего лишиться. Вот чего еще не следует делать:
- лениться и бездельничать;
- громко смеяться и проявлять слишком много эмоций — с ними в этот день тоже стоит обращаться бережно;
- уклоняться от работы и перекладывать обязанности на других;
- хвастаться перед незнакомцами — могут сглазить;
- девушкам — рассказывать о своих кавалерах, или они тоже могут пропасть;
- выбрасывать хлеб — лучше покрошить засохшую корку птицам.
В то же время считалось, что на милостыню скупиться нельзя — если отвернуться от нищих и пожадничать, то скоро самому денег не хватит даже на еду.