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Народные приметы на 19 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

19 октября — в этот день подсчитывают запасы на зиму, пекут хлеб и стараются не лениться: о других традициях рассказываем в статье.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Heather Shevlin/CC0

19 октября в народном календаре — Фомин день. В этот день вспоминают святого Фому, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Согласно Писанию, Фома был единственным апостолом, который не принял слова о воскрешении Христа на веру, и лично явился к гробнице, чтобы убедиться в чуде.

Приметы погоды 19 октября

Считалось, что кучевые облака на небе в этот день появляются в последний раз и не возвращаются до весны. Вот еще какие приметы есть на 19 октября:

  • безветренно — значит, холода близко;
  • стаи воронов — к ненастью;
  • если выпал сухой снег, значит, следующее лето будет теплым;
  • если земля целиком покрыта снегом, то к 22 ноября уже наступит крепкая зима;
  • звезды светят ярко на севере — скоро пойдет снег, а если на юге — ближайшие дни будут солнечными.

Что можно делать 19 октября

Фому считали прагматичным, бережливым и запасливым человеком. В этот день на Руси традиционно считали запасы на зиму и проверяли, чего не хватает в доме. Вот чем стоит заняться в этот день:

  • приготовить хлеб и поделиться им с бедными. Считалось, что если позавтракать хлебом, это принесет богатство;
  • детей угощали хлебом с зубчиком чеснока, чтобы они лучше учились;
  • усердно трудиться — вознаграждение не заставит себя ждать;
  • распланировать финансы, решить деловые вопросы;
  • высказать все свои обиды в открытое окно — ветер унесет их и ссора загладится, а беды решатся сами собой;

Что запрещено делать 19 октября

Поскольку это — день бережливости, расточительному поведению сегодня не место. Не стоит разбрасываться деньгами, хвалиться богатством и другими успехами — иначе можно всего лишиться. Вот чего еще не следует делать:

  • лениться и бездельничать;
  • громко смеяться и проявлять слишком много эмоций — с ними в этот день тоже стоит обращаться бережно;
  • уклоняться от работы и перекладывать обязанности на других;
  • хвастаться перед незнакомцами — могут сглазить;
  • девушкам — рассказывать о своих кавалерах, или они тоже могут пропасть;
  • выбрасывать хлеб — лучше покрошить засохшую корку птицам.

В то же время считалось, что на милостыню скупиться нельзя — если отвернуться от нищих и пожадничать, то скоро самому денег не хватит даже на еду.