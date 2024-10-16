Панацея. Раскидайте бесплатное удобрение по огороду, почва станет как новая

Если вы хотите, чтобы каждый год вас радовал урожай на дачном участке, то ухаживать надо не только за посаженными растениями, но и за грунтом. И лучше всего это делать осенью, после уборки огорода, потому что именно в этот период земля становится хилой и слабой, так как посадки за летний сезон вытягивают из почвы полезные вещества.