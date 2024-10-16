Панацея. Раскидайте бесплатное удобрение по огороду, почва станет как новая

Если вы хотите, чтобы каждый год вас радовал урожай на дачном участке, то ухаживать надо не только за посаженными растениями, но и за грунтом. И лучше всего это делать осенью, после уборки огорода, потому что именно в этот период земля становится хилой и слабой, так как посадки за летний сезон вытягивают из почвы полезные вещества.
Опытный садовод Анастасия Новикова посоветовала самый бюджетный способ, который использовали еще наши бабушки. Да, он не самый современный, но толку от него больше, чем от многих других покупных подкормок.
И речь идет об опавших листьях, которые надо вносить в грядки под перекопку. Такое удобрение богато гумусом и разрыхляет землю, которая после перегнивания становится воздушной и почти как новой.
Не забудьте опавшие листья добавлять и в компост, так как это повысит его ценность.
Собирайте листья на своем участке, также идеально подойдет и лес. Но старайтесь выбирать участки подальше от дорог, по которым ездят машины.
Когда листовой компост полностью созревает, он становится похож на рыхлую, однородную массу. В ней не должно быть остатков листьев или других материалов, которые вы добавляли в компостную кучу. Если в компосте нет дождевых червей, это тоже признак его зрелости — они покидают компостную кучу, когда им больше нечего есть.
Также важный нюанс: зрелый листовой компост имеет приятный «лесной» аромат.
Но стоит понимать, что не все листья одинаково хороши для компоста. Некоторые деревья содержат много дубильных веществ, которые могут навредить вашим растениям. Избегайте использования листьев с таких деревьев, как грецкий орех, брусника, голубика, сумах и скумпия. Лучше использовать их для приготовления золы.
Также стоит избегать дуба и орешника, если вы собираете листья в лесу.
Листья клена, каштана и боярышника очень плотные и могут замедлить процесс компостирования. Лучше измельчить их садовым шредером перед добавлением в компостную кучу.
А идеальны для компоста листья яблони, груши, вишни и сливы. Также можно использовать виноградные, березовые и кленовые.