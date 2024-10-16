Подробная инструкция. Как правильно посадить малину осенью

Но сначала на дно закладывается перепревший компост, затем две столовые ложки суперфосфата и один стакан золы. После следует тщательно перемешать основу, а уже после ставить в ямку малину. После установки засыпайте куст грунтом, чтобы не образовывались пустоты, затем полейте кустарник, чтобы корни напитались влагой.