Подробная инструкция. Как правильно посадить малину осенью

Октябрь — отличная пора для того, чтобы посадить малину. Урожай с грядок вы уже убрали, почву удобрили, поэтому самое время заняться именно этой процедурой.
Кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок рекомендует два способа — либо вы покупаете новые кустарники в питомнике, либо размножайте уже растущее на вашей даче растение.
Если вы выбрали второй метод, то выкапывайте кустарник лопатой, стараясь не повредить зону возле побегов. Также старайтесь сохранить как можно больше корневой системы.
Обрежьте побеги, чтобы остались ветки максимум 30 см, а после разделите куст на деленки. Теперь можно сажать.
Как удобрить почву
Малина будет хорошо расти на богатом полезными элементами грунте. Поэтому перед посадкой в хилую землю внесите органику. Подойдет перепревший навоз, компост или нейтрализованный торф.
Если же почва благоприятная, то достаточно подкормить классическим удобрением — суперфосфатом, который позволит кустарнику быстро укорениться. Также нужно добавить древесную золу, которая обогатит малину калием.
Приступаем к посадке
Расстояние между кустами должно быть минимум один метр. Выкапывайте ямки по размеру корневой системы и отправляйте туда куст.
Но сначала на дно закладывается перепревший компост, затем две столовые ложки суперфосфата и один стакан золы. После следует тщательно перемешать основу, а уже после ставить в ямку малину. После установки засыпайте куст грунтом, чтобы не образовывались пустоты, затем полейте кустарник, чтобы корни напитались влагой.
Не оставляйте грунт голым
Как только вы посадили малину, ее нужно замульчировать. Подойдет нейтральный торф, компост, измельченная кора либо щепа.
Но имейте ввиду, что мульча должна быть не менее 10 см.
Обрежьте и посадочные ручки практически под корни. Теперь все готово, отправляйтесь отдыхать.