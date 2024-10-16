Не сажайте! Какие растения превратят дачу в заросли, замучитесь выводить

Часто так бывает, что дачники сажают на своих участниках растения, а потом не знают, как от них избавиться. Причем речь идет не о популярных сорняках, а о культурных растениях, про которые сразу даже плохо и не подумаешь.
Обычно такие растения неприхотливы в уходе, стойкие к заболеваниям и вредителям. Казалось бы, что может быть лучше? Но нет, эти растения в итоге могут уничтожить другие посадки — причем безжалостно и агрессивно.
Малина душистая
Садовод Марина Иванова считает, что на даче не стоит сажать малину душистую. Возможно, вы замечали кустарники, которые цветут красивыми фиолетовыми цветочками?
Так вот, такая малина очень быстро разрастается, вытесняя на своем пути все посадки — не только сорняки, но и полезные растения.
Но если вы все-таки решитесь на то, чтобы завести кустарник на участке, то вовремя удаляйте коревую поросль, тогда процесс еще можно контролировать.
Шиповник
Дачники любят выращивать шиповник, так как он приносит ягоды, богатые витамином С. Кустарник также красиво цветет, его часто путают с розой.
Сажайте шиповник только в качестве живой изгороди, подальше от грядок. Иначе он может повредить корням, которые разрастаются до одного метра от основного куста.
Физалис
Это растение осенью цветет оранжевыми коробочками, которые напоминают так называемые «китайские фонарики». Ягоды бывают как съедобными, так и ядовитыми. Поэтому обязательно узнайте информацию про растение перед употреблением в пищу.
Так вот, физалис настолько быстро распространяется по территории, что вы замучитесь его в итоге выводить. На пути он губит остальные растения, поэтому лучше всего сажать его в ограниченное пространство. Идеально — в бочку без дна.
Хауттюйния
Это очень красивое растение, которое многим напоминает плющ. Оно быстро прорастает на дачах, вытесняя все на своем пути. Поэтому и этот цветок нужно ограничивать в территории.
Корни хауттюйнии глубоко не прорастают, поэтому смело высаживайте в грядки, где есть небольшие ограничители или бордюры, например, вдоль дома.
Одуванчик
Самым главным культурным сорняком дачники называют именно одуванчик. Он не даст вырасти ничему, если разрастется на участке.
Корневая система у одуванчика развитая, она забирает себе все питательные элементы из почвы.
С одуванчиком надо бороться, удаляйте и не оставляйте на даче, каким бы симпатичным он не казался.