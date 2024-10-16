Обрезка винограда осенью: советы для начинающих и опытных виноградарей

— Не страшно, если не обрезали виноград. Главное, чтобы укрыли его. Совершенно нестрашно не обрезать виноград, как не укрыть его. Если не успели обрезать осенью, укладывайте все плети и укрывайте виноград до наступления мороза (−6 °C). В этом случае весной желательно приступить к обрезке как можно раньше. Например, в начале или середине апреля. Если это делать позже, начнется активное сокодвижение, и лозы будут «плакать». К слову, в северном Подмосковье в прошлом году я не успела обрезать виноград и провела обрезку в середине апреля. Урожай получился в этом сезоне просто шикарный!