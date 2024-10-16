Обрезка винограда осенью: советы для начинающих и опытных виноградарей

Правильно обрезанные кусты плодовой культуры лучше переносят зимние морозы и становятся более устойчивыми к погодным условиям. Далее из статьи вы узнаете основные правила обрезки винограда осенью, какие садовые инструменты для этого понадобятся и оптимальные сроки сезонных работ, а также профессиональное мнение экспертов.
Почему важно обрезать виноград на зиму
Регулярная и правильная обрезка помогает поддерживать плодовую культуру в хорошем состоянии, сохраняя ее силу и жизнеспособность. Ниже основные причины, почему это необходимо.
- Улучшение циркуляции воздуха и света внутри куста. Удаление лишних веток позволяет воздуху и солнечному свету лучше проникать к лозам, что способствует равномерному созреванию плодов.
- Повышение устойчивости к заболеваниям и вредителям. Обрезка удаляет поврежденные и слабые побеги, которые могут стать источником болезней или вредителей.
- Подготовка растения к зимним морозам. Обрезанные кусты меньше подвержены стрессу от холода, так как сокращается объем зеленой массы растения.
- Формирование плодоносящих побегов на следующий сезон. Удалив все лишнее, вы направляете силы винограда на развитие крепких побегов, которые дадут качественный урожай в следующем году.
- Контроль роста лозы и предотвращение загущения куста. Регулярная обрезка препятствует чрезмерному разрастанию кустов, что делает уход за виноградом проще и эффективнее.
Когда нужно обрезать виноград: оптимальные сроки
Для каждого времени года существуют свои оптимальные сроки, которые следует соблюдать для достижения наилучшего результата выращивания винограда.
|Время года
|Оптимальные сроки обрезки винограда
|Осень
|После листопада, до первых заморозков (октябрь — ноябрь)
|Зима
|Только в регионах с теплыми зимами. В декабре, после наступления первых стабильных холодов (при температуре не ниже –2…–3 °C)
|Весна
|До начала сокодвижения, когда почки еще не распустились (март — апрель)
|Лето
|В июне — июле, удаление зеленых побегов и пасынков для формирования куста
Основные правила обрезки винограда осенью для начинающих
1. Обрезайте после опадения листьев
Виноград обрезают, когда он входит в стадию покоя. Обычно это происходит после листопада (это помогает минимизировать стресс растения).
2. Подготовьте острый и чистый инструмент
Для обрезки используйте хорошо заточенные секаторы или садовые ножи. Это важно для того, чтобы делать чистые срезы и не травмировать лозу, а также чтобы не занести инфекцию.
3. Удаляйте поврежденные ветки
Обрезка старых и сухих лоз помогает растению перенаправить силы на развитие новых побегов.
4. Оставляйте плодовые лозы на кусте
Для формирования куста лучше оставить 2—4 крепких лозы, которые будут приносить урожай в следующем сезоне. Это помогает контролировать рост винограда.
5. Аккуратно обрезайте побеги
Для правильного формирования плодовых побегов оставляйте на каждой основной лозе 6—8 глазков. Это оптимальное количество для обеспечения хорошего урожая и сбалансированного роста.
6. Оставляйте запасные побеги
На кусте оставляйте несколько запасных побегов — так называемые сучки замещения. Они пригодятся в следующем году для замены старых лоз.
7. Не бойтесь обрезать много веток
Начинающие садоводы часто боятся обрезать слишком много лозы. Однако виноград любит кардинальную обрезку, так как она стимулирует его рост и плодоношение.
Пошаговая подготовка виноградной лозы к обрезке
Чтобы обрезка виноградной лозы прошла успешно и эффективно, необходимо тщательно подготовиться к этому процессу. Далее представлены основные рекомендации, которые помогут вам благополучно выполнить мероприятие.
Оцените состояние куста
Перед обрезкой внимательно осмотрите весь куст винограда. Определите, какие побеги хорошо развились за сезон, а какие ослабли, засохли или заболели.
Очистите пространство
Уберите с земли под кустом опавшие листья и мусор, чтобы избежать распространения болезней и вредителей.
Выберите основные плодоносящие лозы
На каждой лозе выберите 2—4 наиболее крепких и здоровых побега, которые будут формировать основной каркас куста винограда в следующем сезоне. Эти побеги должны быть достаточно толстыми (около 8—10 мм в диаметре) и хорошо вызревшими.
Определите сучки замещения
Помимо плодоносящих лоз винограда, выберите несколько побегов, которые станут сучками замещения. Эти молодые побеги понадобятся для формирования новых плодоносящих веток в следующем году. Их обрезают на 2—3 глазка.
Подготовьте инструмент для работы
Прежде чем приступить к обрезке винограда, убедитесь, что ваш секатор или садовый нож хорошо заточен и продезинфицирован.
Начните обрезку
После подготовки кустов и инструментов приступайте к удалению всех слабых, сухих, больных и поврежденных побегов.
Обрежьте побеги
Плодоносящие побеги обрезайте, оставляя 6—8 глазков на каждом. Этот шаг обеспечит оптимальное количество новых побегов и создаст баланс между ростом и плодоношением.
Убедитесь, что оставили запасные побеги
Проверьте, что на кусте остались сучки замещения, которые смогут в будущем заменить старые лозы винограда.
Схема и особенности правильной обрезки винограда для новичков
Важно упомянуть, что особенно важно правильно подойти к обрезке в первые годы после посадки, так как от этого зависит дальнейшее развитие плодовой культуры.
Обрезка молодого винограда первого года
1. Оставьте один главный побег. В первый год после посадки необходимо сосредоточиться на выращивании одного сильного побега. Удалите все боковые и слабые побеги, чтобы вся сила растения ушла на развитие центральной лозы.
2. Обрежьте лозу. После того как виноград закончит вегетацию, осенью обрежьте главный побег, оставив 2—3 глазка. Это заложит основу для формирования куста в следующем сезоне.
3. Следите за ростом и поливом. В первый год важно не перегружать молодое растение, а также обеспечивать его необходимыми питательными веществами и влагой, чтобы побег развивался здоровым и крепким.
Обрезка винограда второго года
1. Формирование двух основных побегов. На втором году из оставленных глазков появятся новые побеги. Выберите два самых сильных и крепких побега для формирования будущего куста, а остальные удалите.
2. Обрежьте побеги. Осенью второго года обрежьте оставшиеся побеги, сохранив 4—6 глазков на каждом из них. Это поддержка будущего плодоношения.
3. Формирование куста. На втором году важно начать формировать структуру куста винограда — будущие плодовые лозы и сучки замещения для полноценного роста куста в следующем сезоне.
Обрезка винограда на третий год после посадки
1. Уделите внимание плодовым лозам. В третий год на винограде должны быть сформированы 2—4 основных плодоносящих лозы, которые станут основой куста. Эти побеги будут приносить первый полноценный урожай.
2. Аккуратно обрезайте побеги. Обрежьте каждую плодовую лозу, оставив 6—8 глазков. Это обеспечит развитие достаточного количества побегов для плодоношения.
3. Оставьте сучки замещения. Важно оставить 1—2 сучка замещения, которые будут отвечать за обновление лозы винограда в следующем сезоне. Их обрезают на 2—3 глазка.
Обрезка старого винограда в последующие годы
1. Регулярно обновляйте плодовые лозы. На старом винограде нужно каждый год обновлять плодовые лозы, заменяя старые побеги новыми из сучков замещения. Это обеспечит долгосрочную урожайность куста.
2. Обрезайте плодоносящие побеги. Основные плодовые побеги ежегодно обрезают на 8—10 глазков, чтобы создать оптимальный рост и развитие новых побегов для следующего сезона.
3. Удаляйте лишние части винограда. Ежегодно удаляйте старые, слабые и поврежденные лозы. Это поможет плодовой культуре активно обновляться и сохранять силы для развития и плодоношения.
Схема правильной обрезки винограда
Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести обрезку винограда.
Как подготовить виноград к зиме: этапы ухода после обрезки
После проведения обрезки необходимо придерживаться нескольких важных нюансов ухода, которые помогут сохранить плодовую культуру в здоровом состоянии до следующего сезона. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать оптимальные условия для винограда.
- Уборка участка вокруг куста винограда. Уберите все опавшие листья, остатки веток и другой мусор вокруг винограда, чтобы снизить риск распространения болезней и вредителей.
- Полив перед зимовкой. Обильный предзимний полив помогает накопить влагу в почве, что необходимо для поддержания корневой системы растения в период морозов.
- Мульчирование почвы. Покройте землю вокруг куста слоем мульчи (солома, опилки или торф), чтобы защитить корни от промерзания.
- Защита от вредителей. Для защиты виноградных кустов от грызунов можно обмотать стволы специальной сеткой или использовать другие отпугивающие средства.
- Укрытие лозы. Уложите обрезанные лозы на землю и укройте их агроволокном, лапником или другими теплоизоляционными материалами, чтобы защитить от сильных морозов.
- Контроль влажности и вентиляции. Важно следить за тем, чтобы под укрытием не скапливалась влага, которая может вызвать гниение лозы. Для этого оставьте небольшие вентиляционные отверстия.
Комментарии экспертов
Алена Волкова, кандидат биологических наук, автор книг про сад и огород: «Сад в природном стиле», «Тыква», «Перец», «Сорняки под контролем», «Своя зелень», «Огород в контейнерах», «#Аленин сад», создатель ютуб-канала «Аленин сад», рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Когда же нельзя заниматься обрезкой? Виноград — это культура, которая требует обрезки практически постоянно! Посадили осенью — обрезали, взрослая лоза сбросила листья в декабре — обрезали, пришла весна и виноград начал расти — снова обрезка. У этой плодовой культуры, в отличие от яблони, нет конкретного времени, когда именно ее нужно обрезать. Растение относится к лианам и растет очень быстро, поэтому и обрезки у него много. Единственное ограничение — не обрезать виноградные лозы весной тогда, когда набухли почки и пошел сок. Обрезка в это время приводит к сильному сокотечению из мест среза.
Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере», также поделилась полезными советами:
— Не страшно, если не обрезали виноград. Главное, чтобы укрыли его. Совершенно нестрашно не обрезать виноград, как не укрыть его. Если не успели обрезать осенью, укладывайте все плети и укрывайте виноград до наступления мороза (−6 °C). В этом случае весной желательно приступить к обрезке как можно раньше. Например, в начале или середине апреля. Если это делать позже, начнется активное сокодвижение, и лозы будут «плакать». К слову, в северном Подмосковье в прошлом году я не успела обрезать виноград и провела обрезку в середине апреля. Урожай получился в этом сезоне просто шикарный!
Признаюсь в том, что я долгое время изучала всевозможные схемы обрезки. Однако в моем саду побеги этого года перезимовывают даже с учетом качественного укрытия на длину не более 2—3 почек. Исходя из этого, обрезаю новые побеги над третьей почкой от основания. Однако есть сорта, которым для плодоношения нужна обрезка после восьмой почки. Все тонкие побеги вырезаем у основания.
Если вы лишь погружаетесь в мир виноградарства, советую обрезать молодые побеги, что идут от прошлогодней ветки после восьмой почки, и весной сделать выводы. Перезимовали и цветут по всей длине, значит так дальше и действуйте. Ваш виноград и условия сада сами подскажут, как именно проводить обрезку, нужно лишь внимательно присмотреться.
Памятка для начинающего садовода: как обрезать виноград осенью
Начинающим и опытным виноградарям важно придерживаться основных принципов при работе с обрезкой винограда. Вот краткий список, который поможет вам ориентироваться в процессе:
1. Обрезайте лозу винограда, когда плодовая культура вступает в стадию покоя.
2. Для обрезки используйте хорошо заточенные секаторы или садовые ножи.
3. Аккуратно удаляйте старые, слабые и поврежденные побеги.
4. Оставляйте 2—4 основных плодоносящих лозы винограда.
5. Обрезайте плодоносящие побеги на 6—8 глазков.
6. Оставляйте сучки замещения. Они пригодятся в следующем году для замены старых лоз.
Эксперты:
Алена Волкова, кандидат биологических наук, автор книг про сад и огород: «Сад в природном стиле», «Тыква», «Перец», «Сорняки под контролем», «Своя зелень», «Огород в контейнерах», «#Аленин сад», создатель ютуб-канала «Аленин сад»
Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»