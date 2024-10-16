В Калмыкии ввели режим ЧС из-за почвенной засухи

«Получаю обращения от наших фермеров о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов, в связи с этим принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ранее по моему поручению было проведено обследование ситуации, по результатам которого на территории девяти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха. Считаю, что введение регионального ЧС необходимо: мы минимизируем риски деятельности наших фермеров. При этом эта мера носит тактический характер», — написал Бату Хасиков.