В Калмыкии ввели режим ЧС из-за почвенной засухи

«Получаю обращения от наших фермеров о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов, в связи с этим принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ранее по моему поручению было проведено обследование ситуации, по результатам которого на территории девяти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха. Считаю, что введение регионального ЧС необходимо: мы минимизируем риски деятельности наших фермеров. При этом эта мера носит тактический характер», — написал Бату Хасиков.
Глава региона отметил, что главной задачей считает продолжение ускоренного и последовательного развития интенсивных форм ведения сельского хозяйства, направленных на высокую добавленную стоимость продукции, создание в Калмыкии переработки и внедрение научного подхода.
«Заслушал доклад и. о. заместителя председателя правительства — министра природных ресурсов и окружающей среды Очира Владимировича Джамбинова. Примем дополнительные стратегические меры для развития мелиорации и кормопроизводства. Необходимо использовать все возможности, которые мы сегодня имеем. В том числе и то наследие, которое нам досталось от Басана Бадьминовича Городовикова — оросительные каналы — Черноземельский, Сарпинский и КАРОС», — добавил руководитель республики.
Власти Калмыкии вводили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в 2020 году.