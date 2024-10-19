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Народные приметы на 20 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

20 октября — в этот день ждали холодов, умывались кислым молоком и старались не печь хлеб. Чем еще интересен этот день, рассказываем в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash.com

20 октября в народном календаре — Сергей Зимний. Православные верующие в этот день вспоминают святых Сергия Нуромского и Сергия Послушливого. Считалось, что с этого дня начинаются настоящие холода, а через месяц в силу вступит снежная зима.

Приметы погоды 20 октября

В старину были уверены: если на Сергея Зимнего выпал снег, значит, ровно через месяц придет настоящая зима. Кроме того, можно обратить внимание на следующие приметы:

  • если погода выдалась ясной и теплой, она сохранится такой три недели;
  • если Луна бледная, скоро будет мороз;
  • низкие тучи — к холоду и дождю;
  • облака плывут с юга на север — к хорошей погоде, наоборот — к плохой;
  • днем стоит туман — следующая неделя будет неудачной;
  • на соснах много шишек — в следующем году будет богатый урожай пшеницы и овса.

Что можно делать 20 октября

В этот день засоленные огурцы опускали под воду, пока не схватился лед. Там они могли отлично храниться всю зиму, а еще, как считалось, сильнее хрустели от такого хранения.

Вот что еще стоит сделать 20 октября:

  • девушкам с утра советовали умыться кислым молоком — так они смогут сохранить красоту и здоровье на многие годы;
  • женщинам — покрыть голову платком: это спасет от головной боли на целый год;
  • первыми в этот день нужно кормить домашних питомцев, и только затем есть самому;
  • поутру нужно растопить печь. Растопку поручали младшему члену семьи: считалось, что это принесет комфорт и тепло в дом на всю зиму.

Что запрещено делать 20 октября

На Сергея Зимнего нельзя было месить, выпекать хлеб и жарить что-либо — так можно выстудить благополучие. Считалось, что покровитель этого дня рассердится, и вот тогда мороз придет раньше положенного. Вот чего еще делать не стоит:

  • принимать подарки от незнакомых людей — вместе с ними в дом придут чужие беды и хлопоты;
  • выяснять отношения с родными — ссора затянется;
  • праздновать свадьбу — в браке будет много трудностей, горя и печали;
  • жаловаться вслух — проблем только прибавится.