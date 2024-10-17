Обрезка смородины осенью: руководство для садоводов

Макушки ветвей обрезают у куста на 15 см, если уже наступил период, когда нужно проводить процедуру, а концы побегов еще зеленые. Если их не убрать, то зимой они вымерзнут, а с ними повредится и нижняя часть побега.

Удаляют старые, бурые и покрытые лишайником ветки.

Выстригают засохшие, сломанные, больные, поврежденные насекомыми ветви.

Убирают ветки, лежащие на грунте. Если нужно, присыпают основание землей для укоренения и последующей посадки отдельно.

Прореживают середину, чтобы солнце попадало внутрь куста, а воздух свободно циркулировал между побегами.

Удаляют короткие прикорневые ветви, которые загущают куст, но не плодоносят. На взрослом растении сохраняют до 15 побегов разного возраста.

Ветви текущего года, на которых формируются плодовые почки (годовые приросты), укорачивают на 5 — 7 см. Ветку без прироста удаляют полностью.

При обрезке нельзя оставлять пеньки, так как в них может попасть стеклянница, от которой погибнет растение. При удалении всей ветки обрезать ее надо почти у самой поверхности земли.

Между кустами оставляют место для света и проветривания.

Листья перекапывают с почвой или сжигают вместе с отрезанными ветками, чтобы не допустить распространения болезней.

Срезы делают косыми (так на них не задерживается влага). Аккуратно срезают над почкой, которая смотрит наружу, отступив около 3 мм.