Обрезка смородины осенью: руководство для садоводов

Это важный этап ухода за ягодным кустарником. Обрезка смородины определяет количество и качество урожая в следующем сезоне. Она поддерживает здоровье и продуктивность кустов на долгие годы, помогает убрать старые, больные ветви, предотвращает развитие грибковых и бактериальных заболеваний, а также улучшает качество плодов. В статье подробно рассмотрим основные принципы обрезки смородины осенью и дадим практические рекомендации по проведению этой процедуры.
Почему важно обрезать смородину на зиму
Процедура полезна для ягодного кустарника по многим причинам: так как куст пребывает в состоянии покоя, то при обрезке из побегов выделится меньше сока, а раны быстрее затянутся. Осенью можно сразу определить не плодоносившие летом ветви и аккуратно удалить их. Об остальных причинах поговорим ниже.
- Стимулирование урожайности. Этот ягодный кустарник плодоносит лучше всего на сильных побегах, сформированных на 3—4-м году роста. При обрезке важно оставить нетронутой эту часть смородины, убрать старые непродуктивные побеги, тем самым простимулировать рост новых ветвей.
- Защита от болезней. На старых побегах, кроме лишайника, могут появиться вредные насекомые и поселиться грибки и инфекции. Это может плохо сказаться на урожае, если вовремя не обрезать пораженные ветви.
- Дополнительное формирование. Омоложение куста смородины (обрезка ветвей старше 5 лет для формирования новых) нужно для того, чтобы старые ветви не забирали питание у молодых урожайных побегов.
- Создание формы смородинового куста. Этот ягодный кустарник быстро разрастается в разные стороны, хаотично занимая пространство вокруг. Регулярная обрезка помогает контролировать этот процесс. Осень — оптимальное время для проведения процедуры, так как в этот период смородина завершает активный рост, часть листьев опадает, что обеспечивает лучшую видимость всех ветвей.
- Помощь при подкормке. Перед тем как оставить смородину на зимовку, ее нужно подкормить. Удобрять растение удобнее, когда приствольный круг очищен от мульчи, поросли и старых веток.
- Прореживание куста. Поможет при сборе ягод следующим летом, так как будет проще достать до молодых ветвей, которые растут в глубине. А также прореживание смородины нужно плодоносящим побегам для доступа к теплу, свету и воздуху.
Когда нужно обрезать кусты смородины: оптимальные сроки
Процедуру проводят после того, как листья на кустарнике почти опали и этап плодоношения прошел. Так лучше видно возраст веток, что позволяет провести формирование растения. Важно выполнить процедуру за 2—3 недели до наступления заморозков. Для обрезки надо выбрать сухой и ясный день без осадков. На смородине не должно быть влаги и росы, а также до и после обрезки пару дней должно быть сухо. В разных регионах страны сроки обрезки не всегда совпадают.
|Южные регионы
|Ноябрь, первая декада декабря
|Средняя полоса России
|Октябрь, ноябрь
|Сибирь, Урал
|Сентябрь, первая декада октября
Обрезка кустов смородины осенью: пошаговая инструкция
Для правильной обрезки смородины осенью следуйте этим советам:
- Проверьте, что смородина больше не плодоносит. Изучите куст и уберите с него все оставшиеся плоды.
- Возьмите острый садово-огородный инвентарь. Тупые ножницы или сломанный секатор могут повредить ветви смородины, что негативно скажется на ее росте.
- Удалите старые побеги. Они больше не приносят урожай, но отнимают питание у молодых побегов. Определить их можно по темной шелушащейся коре, большому количеству ответвлений и годовых приростов (плодовые ветви разных порядков, которые формируются на основных ветвях).
- Обрежьте слабые и нездоровые побеги. Они отличаются от нормальных внешним видом: могут присутствовать налет, мох, лишайник или механические повреждения. Также удалите надломленные побеги и те, на которых есть следы царапин.
Для обрезки кустов используют специальный инструмент. Для веток разной толщины необходимы разные инструменты. Тонкие ветви обрезают садовым ножом. Средние ветви лучше удалять секатором (с лезвием с одной или с двух сторон). Для толстых ветвей и труднодоступных побегов используют сучкорез (специальный инструмент, похожий на большие ножницы с длинными ручками).
Кроме правильного использования, важна и обработка инструментов. До и после подрезки стеблей их очищают специальными щетками, а затем стерилизуют, например спиртом.
Ветки смородины укорачивают в течение всего вегетационного периода. У молодого куста проводят формирование ветвей, в продолжение сезона проводят санитарную обрезку. Омолаживающую обработку для белой и красной смородины проводят с 8 лет, а для черной — с 5 лет.
Осенью выполняют все три типа обрезки: формирующую, санитарную, омолаживающую. Во время санитарной обрезки убирают больные и поврежденные ветки, омолаживающая нужна для обрезки старых побегов и загущающих веток, а формирующая помогает избавиться от побегов-конкурентов, затеняющих крону у веток, способствует увеличению урожайности. Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести санитарную обрезку смородины.
После подготовки инструментов очищают приствольный круг от старой мульчи, листьев, травы, мусор утилизируют. Далее представлена важная информация, которую нужно учесть при обрезке смородины:
- Макушки ветвей обрезают у куста на 15 см, если уже наступил период, когда нужно проводить процедуру, а концы побегов еще зеленые. Если их не убрать, то зимой они вымерзнут, а с ними повредится и нижняя часть побега.
- Удаляют старые, бурые и покрытые лишайником ветки.
- Выстригают засохшие, сломанные, больные, поврежденные насекомыми ветви.
- Убирают ветки, лежащие на грунте. Если нужно, присыпают основание землей для укоренения и последующей посадки отдельно.
- Прореживают середину, чтобы солнце попадало внутрь куста, а воздух свободно циркулировал между побегами.
- Удаляют короткие прикорневые ветви, которые загущают куст, но не плодоносят. На взрослом растении сохраняют до 15 побегов разного возраста.
- Ветви текущего года, на которых формируются плодовые почки (годовые приросты), укорачивают на 5—7 см. Ветку без прироста удаляют полностью.
- При обрезке нельзя оставлять пеньки, так как в них может попасть стеклянница, от которой погибнет растение. При удалении всей ветки обрезать ее надо почти у самой поверхности земли.
- Между кустами оставляют место для света и проветривания.
- Листья перекапывают с почвой или сжигают вместе с отрезанными ветками, чтобы не допустить распространения болезней.
- Срезы делают косыми (так на них не задерживается влага). Аккуратно срезают над почкой, которая смотрит наружу, отступив около 3 мм.
- Молодые побеги, приросты которых не одеревенели, укорачивают на длину прироста.
Молодая смородина
Куст формируется из четырех стеблей. После высадки побеги необходимо обрезать, оставляя на каждом не более четырех развитых почек. Следующей осенью, когда куст разрастется, нужно выбрать и оставить на нем 3—4 самые сильные ветки, растущие от корней, а остальные удалить. Слабые и тонкие стебли не дадут хорошего урожая, их аккуратно убирают. Еще следует обрезать невызревшие верхушки оставшихся побегов.
Чтобы стимулировать ветвление, укорачивают так называемые нулевые стебли — однолетние светлые побеги, растущие от корней из-под земли. Важно учесть, что чем меньше стеблей на кусте, тем сильнее нужно обрезать ветви. Формирующую обрезку можно совместить с осенней. Чтобы через 4—5 лет кустарник полностью сформировался, необходимо ежегодно проводить аналогичную обрезку.
Старая плодоносящая смородина
У взрослого растения должно быть примерно четыре побега каждый год, если куст не склонен к разветвлению. Если же он хорошо ветвится самостоятельно, можно оставлять по два побега за сезон. Сначала нужно оставить по четыре ветки четырехлетнего, трехлетнего, двухлетнего и однолетнего возраста. Удаляют побеги близко к земле. На зиму снег должен покрыть кусты на опорах, чтобы сохранить их до следующего лета.
Есть ли различия в обрезке черной, красной и белой смородины
Белая и красная смородина — представители одной и той же культуры. Белая — бесцветный представитель красной. Различаются они немного по вкусу (белая слаще) и по способу переработки (красная лучше замораживается и перерабатывается).
Кусты белой и красной смородины медленнее обрастают и производят меньше прикорневой поросли, поэтому формировать их проще. Если сорт слабоветвящийся, то иногда его можно обрезать раз в два года. Еще у смородины этих цветов хорошо развиваются укороченные однолетние ветви. У красной и белой смородины активно плодоносят букетные ветки и укороченные годичные приросты.
Ветви у красной и белой смородины могут давать урожай до 8 лет. Но не спешите убирать всю молодую поросль. Достаточно удалить тонкие и невызревшие побеги, а также больные и пораженные вредителями. Молодых ветвей оставляют столько же, сколько в следующем году планируют удалить. Таким образом для побегов будет расти замена. В конце обрезают невызревшую верхнюю часть побега.
Как подготовить смородину к зиме: этапы ухода после обрезки
После проведения этой процедуры нужно совершить еще несколько действий, чтобы смородина благополучно перезимовала.
- После обрезки кусты проливают водой для снятия стрессовой нагрузки. Выливать нужно примерно по 1—2 ведра под куст.
- После этого растения подкармливают калийными и фосфорными удобрениями для вызревания древесины (суперфосфатом — по 30 г на 1 кв. м, сульфатом калия — по 20 г на 1 кв. м). Важно: нельзя подкармливать смородину удобрениями с хлором, так как он плохо влияет на растения.
- Вместо этих удобрений можно использовать золу (1 стакан на 1 кв. м) или органические средства, такие как перегной, компост. Удобрения распределяют равномерно около кустов со всех сторон. После подкормки почву проливают водой для лучшей усвояемости веществ.
- Позже землю вокруг кустов осторожно рыхлят или перекапывают, стараясь не задеть корни.
- После этого приствольный круг можно заполнить свежей мульчей. Если ожидаются сильные морозы, можно дополнительно укрыть пространство у кустов защитным материалом.
- Затем обрабатывают куст от болезней препаратом «Хом» или 1%-й бордоской жидкостью и каким-нибудь инсектицидом от вредителей. Сначала обрабатывают смородину (как и весь сад) от болезней, где-нибудь через неделю — от вредителей.
Что делать, если не успел обрезать смородину осенью
Если смородину не обрезали в осенний период, то следует сделать это весной. Но важно не упустить время, сделать это до того, как начнется сокодвижение и набухание почек. При этом подкормить и обработать от вредителей кусты можно по той же схеме, что дана выше.
Памятка для начинающего садовода: как обрезать смородину осенью
В этот период гораздо проще обрезать смородину, потому что само растение находится в биологическом покое. Весной же важно не пропустить момент между холодами и начинающимся набуханием почек, сокодвижением. Если задержаться с обрезкой, то ягодный кустарник начнет активно расти, а при таком состоянии обрезка может причинить вред — вплоть до гибели растений.
Кратко напомним об основных правилах обрезки смородины и последующего ухода:
1. Важно проводить обрезку смородины осенью по следующим причинам: стимулирование урожайности, защита от заболеваний, доступ к теплу, свету и свежему воздуху, омоложение кустов и формирование, помощь при удобрении ягоды, прореживание для доступа к центру куста летом.
2. Обрезать эту ягоду нужно после листопада. В южных регионах — с ноября по декабрь, в средней полосе — с октября по ноябрь, в Сибире и на Урале — в сентябре и начале октября.
3. Для обрезки нужно использовать острые садовые инструменты. Перед и после применения их нужно обработать антисептиком или спиртом.
4. При обрезке убирают слабые, тонкие и больные ветви, старые побеги со мхом и лишайником, загущающие ветви.
5. Для молодых кустов больше важна формировка, для старых плодоносящих — санитарная обрезка.
6. Кусты белой и красной смородины медленнее обрастают, иногда обрезку можно делать через год, а не каждый год.
7. После обрезки кусты поливают, удобряют, мульчируют, обрабатывают от вредителей и болезней.
8. Если не получилось обрезать смородину осенью, стоит делать это весной. В осенний же период можно подкормить кусты, обработать от вредителей и болезней.
Автор: Дарья Загоруйко