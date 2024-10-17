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Обрезка смородины осенью: руководство для садоводов

В осенний период смородина находится в состоянии покоя и не тратит много сил на восстановление. Кроме того, правильная обрезка поможет усилить урожайность куста и подготовить его к зиме. В статье рассмотрим основные принципы обрезки смородины осенью, продолжительность выполнения работ и правила формирования куста.

Дачник обрезает смородину.
Источник: Freepik

Это важный этап ухода за ягодным кустарником. Обрезка смородины определяет количество и качество урожая в следующем сезоне. Она поддерживает здоровье и продуктивность кустов на долгие годы, помогает убрать старые, больные ветви, предотвращает развитие грибковых и бактериальных заболеваний, а также улучшает качество плодов. В статье подробно рассмотрим основные принципы обрезки смородины осенью и дадим практические рекомендации по проведению этой процедуры.

Почему важно обрезать смородину на зиму

Процедура полезна для ягодного кустарника по многим причинам: так как куст пребывает в состоянии покоя, то при обрезке из побегов выделится меньше сока, а раны быстрее затянутся. Осенью можно сразу определить не плодоносившие летом ветви и аккуратно удалить их. Об остальных причинах поговорим ниже.

  • Стимулирование урожайности. Этот ягодный кустарник плодоносит лучше всего на сильных побегах, сформированных на 3—4-м году роста. При обрезке важно оставить нетронутой эту часть смородины, убрать старые непродуктивные побеги, тем самым простимулировать рост новых ветвей.
  • Защита от болезней. На старых побегах, кроме лишайника, могут появиться вредные насекомые и поселиться грибки и инфекции. Это может плохо сказаться на урожае, если вовремя не обрезать пораженные ветви.
  • Дополнительное формирование. Омоложение куста смородины (обрезка ветвей старше 5 лет для формирования новых) нужно для того, чтобы старые ветви не забирали питание у молодых урожайных побегов.
  • Создание формы смородинового куста. Этот ягодный кустарник быстро разрастается в разные стороны, хаотично занимая пространство вокруг. Регулярная обрезка помогает контролировать этот процесс. Осень — оптимальное время для проведения процедуры, так как в этот период смородина завершает активный рост, часть листьев опадает, что обеспечивает лучшую видимость всех ветвей.
  • Помощь при подкормке. Перед тем как оставить смородину на зимовку, ее нужно подкормить. Удобрять растение удобнее, когда приствольный круг очищен от мульчи, поросли и старых веток.
  • Прореживание куста. Поможет при сборе ягод следующим летом, так как будет проще достать до молодых ветвей, которые растут в глубине. А также прореживание смородины нужно плодоносящим побегам для доступа к теплу, свету и воздуху.

Когда нужно обрезать кусты смородины: оптимальные сроки

Процедуру проводят после того, как листья на кустарнике почти опали и этап плодоношения прошел. Так лучше видно возраст веток, что позволяет провести формирование растения. Важно выполнить процедуру за 2—3 недели до наступления заморозков. Для обрезки надо выбрать сухой и ясный день без осадков. На смородине не должно быть влаги и росы, а также до и после обрезки пару дней должно быть сухо. В разных регионах страны сроки обрезки не всегда совпадают.

Южные регионы
Ноябрь, первая декада декабря
Средняя полоса России
Октябрь, ноябрь
Сибирь, Урал
Сентябрь, первая декада октября

Обрезка кустов смородины осенью: пошаговая инструкция

Для правильной обрезки смородины осенью следуйте этим советам:

  • Проверьте, что смородина больше не плодоносит. Изучите куст и уберите с него все оставшиеся плоды.
  • Возьмите острый садово-огородный инвентарь. Тупые ножницы или сломанный секатор могут повредить ветви смородины, что негативно скажется на ее росте.
  • Удалите старые побеги. Они больше не приносят урожай, но отнимают питание у молодых побегов. Определить их можно по темной шелушащейся коре, большому количеству ответвлений и годовых приростов (плодовые ветви разных порядков, которые формируются на основных ветвях).
  • Обрежьте слабые и нездоровые побеги. Они отличаются от нормальных внешним видом: могут присутствовать налет, мох, лишайник или механические повреждения. Также удалите надломленные побеги и те, на которых есть следы царапин.

Для обрезки кустов используют специальный инструмент. Для веток разной толщины необходимы разные инструменты. Тонкие ветви обрезают садовым ножом. Средние ветви лучше удалять секатором (с лезвием с одной или с двух сторон). Для толстых ветвей и труднодоступных побегов используют сучкорез (специальный инструмент, похожий на большие ножницы с длинными ручками).

Важно: чем старше побег, тем он темнее.

Кроме правильного использования, важна и обработка инструментов. До и после подрезки стеблей их очищают специальными щетками, а затем стерилизуют, например спиртом.

Ветки смородины укорачивают в течение всего вегетационного периода. У молодого куста проводят формирование ветвей, в продолжение сезона проводят санитарную обрезку. Омолаживающую обработку для белой и красной смородины проводят с 8 лет, а для черной — с 5 лет.

Осенью выполняют все три типа обрезки: формирующую, санитарную, омолаживающую. Во время санитарной обрезки убирают больные и поврежденные ветки, омолаживающая нужна для обрезки старых побегов и загущающих веток, а формирующая помогает избавиться от побегов-конкурентов, затеняющих крону у веток, способствует увеличению урожайности. Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести санитарную обрезку смородины.

Схема санитарной обрезки смородины.
Важно: обработку от вредителей начинают после обрезки.

После подготовки инструментов очищают приствольный круг от старой мульчи, листьев, травы, мусор утилизируют. Далее представлена важная информация, которую нужно учесть при обрезке смородины:

  • Макушки ветвей обрезают у куста на 15 см, если уже наступил период, когда нужно проводить процедуру, а концы побегов еще зеленые. Если их не убрать, то зимой они вымерзнут, а с ними повредится и нижняя часть побега.
  • Удаляют старые, бурые и покрытые лишайником ветки.
  • Выстригают засохшие, сломанные, больные, поврежденные насекомыми ветви.
  • Убирают ветки, лежащие на грунте. Если нужно, присыпают основание землей для укоренения и последующей посадки отдельно.
  • Прореживают середину, чтобы солнце попадало внутрь куста, а воздух свободно циркулировал между побегами.
  • Удаляют короткие прикорневые ветви, которые загущают куст, но не плодоносят. На взрослом растении сохраняют до 15 побегов разного возраста.
  • Ветви текущего года, на которых формируются плодовые почки (годовые приросты), укорачивают на 57 см. Ветку без прироста удаляют полностью.
  • При обрезке нельзя оставлять пеньки, так как в них может попасть стеклянница, от которой погибнет растение. При удалении всей ветки обрезать ее надо почти у самой поверхности земли.
  • Между кустами оставляют место для света и проветривания.
  • Листья перекапывают с почвой или сжигают вместе с отрезанными ветками, чтобы не допустить распространения болезней.
  • Срезы делают косыми (так на них не задерживается влага). Аккуратно срезают над почкой, которая смотрит наружу, отступив около 3 мм.
  • Молодые побеги, приросты которых не одеревенели, укорачивают на длину прироста.

На этом обрезка черной смородины закончена, далее можно внести сезонные удобрения, замульчировать вокруг ствола листьями или хвоей, обработать растение и землю под ним от вредителей и грибков.

Молодая смородина

Куст формируется из четырех стеблей. После высадки побеги необходимо обрезать, оставляя на каждом не более четырех развитых почек. Следующей осенью, когда куст разрастется, нужно выбрать и оставить на нем 34 самые сильные ветки, растущие от корней, а остальные удалить. Слабые и тонкие стебли не дадут хорошего урожая, их аккуратно убирают. Еще следует обрезать невызревшие верхушки оставшихся побегов.

Чтобы стимулировать ветвление, укорачивают так называемые нулевые стебли — однолетние светлые побеги, растущие от корней из-под земли. Важно учесть, что чем меньше стеблей на кусте, тем сильнее нужно обрезать ветви. Формирующую обрезку можно совместить с осенней. Чтобы через 4—5 лет кустарник полностью сформировался, необходимо ежегодно проводить аналогичную обрезку.

Старая плодоносящая смородина

У взрослого растения должно быть примерно четыре побега каждый год, если куст не склонен к разветвлению. Если же он хорошо ветвится самостоятельно, можно оставлять по два побега за сезон. Сначала нужно оставить по четыре ветки четырехлетнего, трехлетнего, двухлетнего и однолетнего возраста. Удаляют побеги близко к земле. На зиму снег должен покрыть кусты на опорах, чтобы сохранить их до следующего лета.

Важно: каждый год удаляйте до трети старых побегов. На растении не должно быть ветвей старше 6 лет.

Есть ли различия в обрезке черной, красной и белой смородины

Белая и красная смородина — представители одной и той же культуры. Белая — бесцветный представитель красной. Различаются они немного по вкусу (белая слаще) и по способу переработки (красная лучше замораживается и перерабатывается).

Кусты белой и красной смородины медленнее обрастают и производят меньше прикорневой поросли, поэтому формировать их проще. Если сорт слабоветвящийся, то иногда его можно обрезать раз в два года. Еще у смородины этих цветов хорошо развиваются укороченные однолетние ветви. У красной и белой смородины активно плодоносят букетные ветки и укороченные годичные приросты.

Осенью перед обрезкой нужно так же, как и для черной смородины, расчистить приствольный круг от мульчи, листьев и веток.

Ветви у красной и белой смородины могут давать урожай до 8 лет. Но не спешите убирать всю молодую поросль. Достаточно удалить тонкие и невызревшие побеги, а также больные и пораженные вредителями. Молодых ветвей оставляют столько же, сколько в следующем году планируют удалить. Таким образом для побегов будет расти замена. В конце обрезают невызревшую верхнюю часть побега.

Как подготовить смородину к зиме: этапы ухода после обрезки

После проведения этой процедуры нужно совершить еще несколько действий, чтобы смородина благополучно перезимовала.

  • После обрезки кусты проливают водой для снятия стрессовой нагрузки. Выливать нужно примерно по 12 ведра под куст.
  • После этого растения подкармливают калийными и фосфорными удобрениями для вызревания древесины (суперфосфатом — по 30 г на 1 кв. м, сульфатом калия — по 20 г на 1 кв. м). Важно: нельзя подкармливать смородину удобрениями с хлором, так как он плохо влияет на растения.
  • Вместо этих удобрений можно использовать золу (1 стакан на 1 кв. м) или органические средства, такие как перегной, компост. Удобрения распределяют равномерно около кустов со всех сторон. После подкормки почву проливают водой для лучшей усвояемости веществ.
  • Позже землю вокруг кустов осторожно рыхлят или перекапывают, стараясь не задеть корни.
  • После этого приствольный круг можно заполнить свежей мульчей. Если ожидаются сильные морозы, можно дополнительно укрыть пространство у кустов защитным материалом.
  • Затем обрабатывают куст от болезней препаратом «Хом» или 1%-й бордоской жидкостью и каким-нибудь инсектицидом от вредителей. Сначала обрабатывают смородину (как и весь сад) от болезней, где-нибудь через неделю — от вредителей.

Что делать, если не успел обрезать смородину осенью

Если смородину не обрезали в осенний период, то следует сделать это весной. Но важно не упустить время, сделать это до того, как начнется сокодвижение и набухание почек. При этом подкормить и обработать от вредителей кусты можно по той же схеме, что дана выше.

Памятка для начинающего садовода: как обрезать смородину осенью

В этот период гораздо проще обрезать смородину, потому что само растение находится в биологическом покое. Весной же важно не пропустить момент между холодами и начинающимся набуханием почек, сокодвижением. Если задержаться с обрезкой, то ягодный кустарник начнет активно расти, а при таком состоянии обрезка может причинить вред — вплоть до гибели растений.

Кратко напомним об основных правилах обрезки смородины и последующего ухода:

1. Важно проводить обрезку смородины осенью по следующим причинам: стимулирование урожайности, защита от заболеваний, доступ к теплу, свету и свежему воздуху, омоложение кустов и формирование, помощь при удобрении ягоды, прореживание для доступа к центру куста летом.

2. Обрезать эту ягоду нужно после листопада. В южных регионах — с ноября по декабрь, в средней полосе — с октября по ноябрь, в Сибире и на Урале — в сентябре и начале октября.

3. Для обрезки нужно использовать острые садовые инструменты. Перед и после применения их нужно обработать антисептиком или спиртом.

4. При обрезке убирают слабые, тонкие и больные ветви, старые побеги со мхом и лишайником, загущающие ветви.

5. Для молодых кустов больше важна формировка, для старых плодоносящих — санитарная обрезка.

6. Кусты белой и красной смородины медленнее обрастают, иногда обрезку можно делать через год, а не каждый год.

7. После обрезки кусты поливают, удобряют, мульчируют, обрабатывают от вредителей и болезней.

8. Если не получилось обрезать смородину осенью, стоит делать это весной. В осенний же период можно подкормить кусты, обработать от вредителей и болезней.

Автор: Дарья Загоруйко