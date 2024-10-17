Укрытие растений на зиму: залог успешной зимовки

Когда мы пытаемся защитить тую, обматывая ее (или каркас вокруг нее) белым материалом, мы только ухудшаем ситуацию. Внутри создается парниковый эффект, температура воздуха нагревается, и влага теряется уже не только с южной стороны, но и со всех сторон туи. Такого она может и не пережить. Какой выход? Лучший способ — поставить каркас и притенить не вокруг, а только с южной стороны, желательно не белым, а серым материалом, мешковиной или затеняющей сеткой. Следует создать притеняющий щит от солнца. Достаточно простой неплотной обрешетки каркаса рейками с южной стороны (скользящая тень предотвратит выгорание). Если обматываете все растение, то, опять же, используйте не белый материал, а просто зеленую затеняющую сетку.