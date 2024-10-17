Укрытие растений на зиму: залог успешной зимовки

Своевременная подготовка к зиме и грамотный выбор укрывных материалов помогут защитить различные культуры от холодов, обеспечив их нормальное развитие в следующем сезоне. Укрытие растений на зиму — это комплексный процесс, требующий учета множества факторов, таких как вид растительной культуры, климатические условия и применяемые материалы. В статье рассмотрим, какие растения требуют защиты, какие укрывные материалы используют и как избежать типичных ошибок.
Зачем укрывать растения на зиму
Укрытие растительных культур на зимний период играет важную роль в поддержании их жизнеспособности в условиях холодов. Несмотря на то что многие из них адаптированы к зимним условиям, резкие перепады температуры и отсутствие снежного покрова могут стать причиной серьезных повреждений. Главной угрозой считается промерзание корней, особенно у молодых посадок и растений с поверхностной корневой системой. Кроме того, постоянный холодный ветер иссушает надземные части, что может привести к гибели растений еще до наступления весны.
Особенно важна защита для растений, которые были посажены в течение последних нескольких лет, так как их корневая система не успела достаточно развиться и окрепнуть. Кроме того, молодые саженцы и декоративные кустарники часто не обладают достаточной зимостойкостью. Укрытие помогает сохранить корни в тепле и предохраняет растения от резких температурных колебаний, которые могут быть губительными для многих культур.
Другая причина — необходимость предотвратить развитие грибковых инфекций. В зимний период растения могут подвергаться воздействию чрезмерной влажности, особенно если тепло резко сменяется морозами. Правильное укрытие поможет создать баланс между защитой от холода и обеспечением вентиляции, что минимизирует риск развития болезней.
Какие растения нужно укрывать на зиму и когда
Не все садовые культуры нуждаются в зимнем укрытии. Однако некоторые растения, особенно декоративные и вечнозеленые, не способны переносить низкие температуры без дополнительной защиты. Особое внимание стоит уделить плодовым кустарникам и деревьям, а также растениям южного происхождения. Далее приведем примеры наиболее распространенных растений, которые требуют укрытия, и ориентировочные сроки, когда следует это делать.
|Растения
|Срок укрытия
|Розы
|Октябрь — ноябрь
|Гортензии
|Октябрь
|Клематисы
|Октябрь
|Рододендроны
|Октябрь — ноябрь
|Многолетние цветы (пион, астильба)
|Октябрь
|Молодые хвойные растения
|Октябрь — ноябрь
|Плодовые деревья (до 3 лет)
|Октябрь
|Виноград
|Октябрь
|Вечнозеленые кустарники
|Октябрь — ноябрь
|Декоративные травянистые культуры
|Октябрь
Чем можно укрывать растения на зиму
Для защиты различных культур существует множество укрывных материалов. Их можно условно разделить на природные и специальные, разработанные для садовых нужд. Все они имеют свои преимущества и недостатки, а их выбор зависит от конкретной ситуации и требований растений.
Природные материалы
Естественные укрывные материалы всегда были популярны среди садоводов из-за своей доступности и экологичности. Они хорошо удерживают тепло, обеспечивают вентиляцию и защищают от ветра и снега.
1. Лапник
Хвойные ветки создают воздухопроницаемый слой, который не только защищает растение, но и предотвращает образование плесени. Они отлично задерживают снег и отпугивают мышевидных грызунов. Лапник можно использовать для укрытия стеблей и корней.
2. Опавшие листья
Отличный вариант для мульчирования, который помогает сохранить тепло и влагу в почве. Однако листья следует использовать с осторожностью, чтобы избежать загнивания под укрытием. Они должны быть сухими и не поражены грибковыми заболеваниями.
3. Солома
Это хороший утепляющий материал, который можно использовать для укрытия как корневой зоны, так и надземных частей растения. Однако стоит помнить, что солома привлекает грызунов, поэтому ее необходимо защищать сетками.
4. Мох
Природный материал, который удерживает влагу и тепло, предотвращая пересыхание корней. Кроме того, сфагновый мох обладает бактерицидными свойствами. Его часто используют для укрытия многолетников и декоративных кустарников.
5. Снег
Под снежным покровом растения способны перенести самые суровые зимы. Главное, чтобы снег не сдувало порывами ветра, также необходимо вовремя разбивать ледяную корку, давая посадкам возможность дышать.
6. Опилки
Важно, чтобы этот натуральный материал отлежал не менее года. Свежие опилки не рекомендуем использовать. Основание растения засыпают сухими опилками на высоту от 10 до 40 см.
Специальные приспособления
Современные садоводы все чаще предпочитают использовать специализированные укрывные материалы, которые разрабатываются с учетом нужд различных видов растений. Эти защитные материалы позволяют создавать оптимальные условия для зимовки, обеспечивая защиту от холода и циркуляцию воздуха.
1. Колпаки
Удобные и практичные конструкции, которые надеваются на небольшие растения или кусты. Они защищают от ветра, снега и сильных морозов, создавая вокруг растения микроклимат. Часто привлекательно выглядят и могут украсить сад в зимний период.
2. Чехлы
Это специальные укрывные мешки из воздухопроницаемых материалов. Их используют для укрытия кустарников и небольших деревьев. Чехлы предотвращают перегрев и обеспечивают защиту от высушивающего ветра.
3. Сетки
Защитная сетчатая конструкция, которая предотвращает воздействие снега и ветра. Сетки можно использовать для укрытия хвойных и декоративных растений, которые нуждаются в защите, но требуют вентиляции.
4. Агроволокно
Легкий материал, который пропускает воздух, но эффективно защищает от морозов. Его можно использовать для укрытия практически любых растений, не создавая эффекта парника. Имеет различную плотность, укрывать растения можно в два или три слоя.
5. Полиэтилен
Самый неудачный вид укрывного материала, так как под ним быстро образуется конденсат. Лучше всего использовать полиэтилен для дополнительной защиты укрытия от дождя и ветра, но не как основной материал.
Как правильно укрывать растения от заморозков
Укрытие — это не просто укладка материалов поверх растительной культуры. Для того чтобы защита была эффективной, необходимо соблюдать определенные правила.
1. Своевременная подготовка растений
Прежде чем укрывать культуру, необходимо обрезать все поврежденные или засохшие ветви, а также удалить опавшие листья вокруг основного ствола.
2. Мульчирование почвы
Вокруг корневой зоны следует рассыпать слой мульчи (опавших листьев, соломы или торфа). Это поможет сохранить тепло в земле и предотвратить сильное промерзание.
3. Укрытие стеблей
Для защиты надземной части растения можно использовать лапник или специальные защитные материалы (чехлы). Укрытие должно быть свободным, чтобы не допустить перегрева и образования конденсата.
4. Создание каркаса
Для высоких кустарников и деревьев рекомендуем установить каркасную конструкцию из досок или металлических дуг. Каркас поддержит укрывной материал и защитит от порывистого ветра в зимний период.
5. Регулярный контроль
Во время зимы важно периодически проверять состояние укрытых растений, особенно после обильных снегопадов или оттепелей. Это поможет избежать обламывания веток под тяжестью снега.
Когда снимать укрытие с растений весной
С приходом весны важно вовремя снять защитное укрытие, чтобы растения не перегрелись под ним и не вымокли. Процесс снятия укрытия должен быть постепенным.
- Укрытие снимается, когда ночные температуры стабильно держатся выше 0 °C;
- для вечнозеленых растений рекомендуем снимать укрытие раньше, чтобы они получили достаточное количество света;
- мульчирующий слой можно оставить до полной стабилизации погодных условий;
- укрытие снимается постепенно, начинают с верхнего слоя, чтобы растения успели адаптироваться к новым погодным условиям;
- укрытие снимают в пасмурный безветренный день. В ясную погоду растения обязательно советуем защищать от прямых солнечных лучей в первую неделю.
Частые ошибки при укрытии растений на зиму
Правильный подход к этому мероприятию и соблюдение основных правил помогут сохранить здоровье ваших растительных культур и обеспечат благоприятную зимовку. Далее перечислим основные ошибки при укрытии растений.
1. Слишком раннее укрытие
Это мероприятие нельзя проводить до наступления стабильных холодов, так как будет происходить активное подпревание растений, особенно в теплую и влажную осень.
2. Использование герметичных материалов
Полиэтилен и другие непроницаемые защитные материалы не пропускают воздух, создавая парниковый эффект, что может быстро погубить растения.
3. Неправильное снятие укрытия
Внезапное и неаккуратное снятие защитного материала весной может привести к ожогам или пересушиванию растений, не успевших адаптироваться к резким перепадам температуры.
Комментарий эксперта
Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала», рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Нужно четко представлять, для чего мы укрываем то или иное растение. Если речь идет о деревьях, то в некоторых регионах, особенно в южных, актуально укрытие не от низких температур, а от зимних ветров. Они иссушают стволы деревьев, в результате чего появляются морозобоины (трещины). Справиться с такой проблемой позволяет ежегодная обмотка стволов на зиму лентами из мешковины. Для кустарников, лиан и травянистых многолетников, не вполне зимостойких в южном регионе (например, роз, винограда, гортензий
Как правило, если зимой есть устойчивый снежный покров, то это значится большим подспорьем в укрытии, ведь снег — отличное «одеяло» для растений. В этом случае для кустарников, которые относительно зимостойки, но находятся в группе риска, достаточно простой низкой стрижки поздно осенью. Снег укрывает их снежной шапкой и не дает замерзнуть. Дополнительно можно завалить такие растения горкой снега с помощью снеговой лопаты, после того как выпал первый слой снега (5—10 см). Так мы поступаем с молодыми гортензиями в маточнике питомника на Южном Урале.
Для менее зимостойких растений, помимо снега, нужно использовать дополнительное укрытие. Здесь вариантов много, но желательно, чтобы такое укрытие было относительно воздухопроницаемым. Например, самым простым способом считается просто закапывание подстриженных растений землей. Это традиционный способ укрытия роз и винограда.
Кто не хочет возиться с мокрой почвой, может использовать современные нетканые материалы (агроткани). Сейчас на рынке большое их разнообразие, разной плотности. Подойдет, в принципе, любая плотность, просто тонкий материал можно обернуть вокруг куста в несколько слоев. Здесь главное правило следующее: тепло идет не от растения, а от земли, поэтому укрытие не должно быть изолировано от почвы, оно должно укрывать растение вместе с почвой под ним.
Отдельно нужно отметить укрытие туй. Их часто заматывают белым нетканым материалом на зиму, что неправильно. Туи считаются очень зимостойкими растениями, но у них своя проблема — ранневесеннее выгорание. Когда в марте солнце становится активным и отражается от снега на тую, то такой «двойной свет» нагревает хвою. Хвоя просыпается и начинает испарять влагу, а восполнить ее нечем, ведь корневая система заморожена. Вот туя и «горит» — хвоя с южной стороны высыхает.
Когда мы пытаемся защитить тую, обматывая ее (или каркас вокруг нее) белым материалом, мы только ухудшаем ситуацию. Внутри создается парниковый эффект, температура воздуха нагревается, и влага теряется уже не только с южной стороны, но и со всех сторон туи. Такого она может и не пережить. Какой выход? Лучший способ — поставить каркас и притенить не вокруг, а только с южной стороны, желательно не белым, а серым материалом, мешковиной или затеняющей сеткой. Следует создать притеняющий щит от солнца. Достаточно простой неплотной обрешетки каркаса рейками с южной стороны (скользящая тень предотвратит выгорание). Если обматываете все растение, то, опять же, используйте не белый материал, а просто зеленую затеняющую сетку.
Конечно, есть и другой способ — опрыскивание растений гидрофобизаторами («Пуршат-О», «Фуршет», «Пуршейд»
Памятка для садовода: как укрывать растения на зиму
Защитное укрытие необходимо для многих растений, особенно для молодых и декоративных южного происхождения, чьи корни и надземные части уязвимы перед морозами и холодными ветрами. Основная задача — создать защитный барьер, который позволит растениям пережить зиму и возродиться весной. В статье даны практические советы по выбору укрывных материалов, порядок действий по подготовке посадок к укрытию и его снятию весной. Кратко напомним основные моменты статьи:
1. Укрытие защищает растения от промерзания, пересыхания и грибковых инфекций.
2. Необходимость специального укрытия зависит от вида растений и климатических условий региона.
3. Природные материалы, такие как лапник, опавшие листья и солома, помогают сохранить тепло и защитить от ветра.
4. Специальные современные материалы, например агроволокно и сетки, предотвращают перегрев и обеспечивают вентиляцию.
5. Важно правильно подготовить растения и следить за состоянием укрытий зимой.
6. Снимают укрывной материал в пасмурную безветренную погоду постепенно, притеняя растения от прямых солнечных лучей до полной адаптации.
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»