Чем заняться ленивому садоводу на даче в октябре

Начните с того, чтобы неторопливо обойти свой сад, собирая последние плоды. Яблоки поздних сортов — Антоновка или Семеренко — как раз созрели и ждут своего часа.
Эксперт советует не торопиться убирать их все сразу — часть можно оставить на ветках до первых заморозков, они станут еще вкуснее.
Если на участке растет облепиха, самое время собрать ее ягоды — они становятся особенно сладкими после первых холодов.
«Листья, опавшие с деревьев, тоже не стоит убирать полностью. Часть из них можно оставить под кустами и деревьями — они станут естественным укрытием для корней и удобрением. Особенно полезна такая природная мульча для роз и других теплолюбивых растений. Остальную листву соберите в компостную кучу — за несколько сезонов она превратится в отличное удобрение», — говорит Надежда Московенко.
Важно провести последнюю в сезоне стрижку, но нужно рассчитать время так, чтобы трава успела немного отрасти до зимы, при этом ее высота не должна превышать 10 сантиметров. Это оптимальная длина для благополучной зимовки газона и предотвращения грибковых заболеваний весной.
«Если на газоне есть проплешины, засейте их семенами травы — осенняя влага поможет им прорасти до холодов», — рассказывает эксперт.
Чтобы обеспечить себя свежей зеленью, посадите под зиму чеснок и лук. Это не потребует много усилий, зато весной вы будете с ранним урожаем.
Выберите солнечное место с легкой почвой, сделайте неглубокие борозды и высадите зубки чеснока или луковицы на расстоянии 10−15 см друг от друга. Присыпьте их землей и замульчируйте торфом или перегноем.
Ленивому садоводу стоит обратить внимание на многолетники — они не требуют ежегодной посадки и ухода.
Осень — отличное время для деления и пересадки таких растений как пионы или хосты. Выкопайте куст, разделите его на несколько частей и высадите на новое место. Этим вы не только омолодите растения, но и увеличите их количество на участке.
Осенью, по словам дизайнера, следует воздержаться от обрезки весеннецветущих растений, таких как вишня, сирень или спирея. Обрезка в это время года может лишить их цветущих почек на следующий сезон. Если на участке есть молодые деревца, защитите их стволы от грызунов, обернув мешковиной или специальной сеткой.
Теплицу необходимо тщательно подготовить к зиме. Важно не только проветрить и просушить ее, но и провести обеззараживание. Обработайте теплицу специальными растворами, уделяя особое внимание швам и труднодоступным местам, где могут укрыться зимующие вредители.
Закончить октябрьские работы можно приятным занятием — посадкой луковичных цветов. Тюльпаны, нарциссы, крокусы высаживают под зиму — и это не требует особых усилий. Просто выкопайте небольшие лунки, поместите в них луковицы и присыпьте землей. Весной вы будете вознаграждены ярким цветением.
«После всех этих несложных работ ленивый садовод может с чистой совестью устроиться в уютном кресле на веранде, укутавшись в плед, и наслаждаться тишиной и красотой осеннего сада, попивая горячий чай с мятой и мелиссой, собранными тут же на участке. Октябрьская дача — это место для отдыха и неспешных размышлений, где даже минимальные усилия приносят большое удовольствие и пользу», — заключила Надежда Московенко.