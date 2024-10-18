Чем заняться ленивому садоводу на даче в октябре

«Листья, опавшие с деревьев, тоже не стоит убирать полностью. Часть из них можно оставить под кустами и деревьями — они станут естественным укрытием для корней и удобрением. Особенно полезна такая природная мульча для роз и других теплолюбивых растений. Остальную листву соберите в компостную кучу — за несколько сезонов она превратится в отличное удобрение», — говорит Надежда Московенко.