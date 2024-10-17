Парад смерчей: на Сочи надвигается необычное стихийное бедствие

Самые заметные новости о погоде в последнее время приходятся на американское побережье, но и отечественным морям есть, чем удивить. Необычное явление разворачивается весь день на Черном море у берегов Сочи: вокруг города курсирует целый парад смерчей.
Видео необычного явления поделился небольшой телеграм-канал «Сочи погода»: его автор с самого утра снимает, как появляются новые смерчи и распадаются старые. С утра вокруг города пронеслось уже 6 небольших воздушных воронок.
До берега, к счастью, ни одна из них не добралась: несмотря на небольшие размеры, смерчи могут быть довольно разрушительными.
Про явление написала также газета «Комсомольская правда» по данным издания, сильные ливни, ветер и грозы ожидают город и его окрестности до 19 октября включительно.
Ранее, кстати, рассказывали, в чем разница между ураганом, тайфуном и смерчем: актуальные знания, которые, судя по последним прогнозам погоды, могут пригодиться в любой точке земного шара.