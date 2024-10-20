Народные приметы на 21 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

21 октября — день Трифона и Пелагеи, или, в народном календаре, — Пелагея Ознобница. Православные верующие в этот день вспоминают святых Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую, а еще считается, что в этот день можно почувствовать первый зимний озноб.
Приметы погоды 21 октября
Если звезды в ночь на 21 октября светились тускло, стоит ждать плохой погоды, а, если ярко — значит, в ближайшие дни будет тепло. Еще на этот день есть такие приметы:
- голубь прячет ножку в перья — к похолоданию;
- на березе еще есть листья — снег выпадет нескоро;
- луна яркая — следующее лето будет сухим;
- низкие облака — к морозам;
- солнце в дымке — дождя и снега в ближайшие дни не будет;
- лес сереет — к холодам;
- в лесу встречаются поздние грибы — снег выпадет нескоро.
Что можно делать 21 октября
В этот день было принято готовить одежду на зиму: проверять запасы, покупать новую или латать старую. Вот что еще можно делать в этот день:
- проверить карманы в одежде и, если найдутся дыры, зашить их: иначе деньги весь год будут утекать сквозь пальцы;
- делать заготовки на зиму: квашеную капусту и соленые огурцы;
- кстати, один малосольный огурец в этот день обязательно надо съесть — это принесет удачу;
- сходить в баню, чтобы очиститься перед холодами;
Что запрещено делать 21 октября
Крестьяне в этот день выбирали и расчищали место под новые пашни. Старые деревья для этого рубить было нельзя: предки верили, что в них живет душа человека, которая лишится защиты, если срубить дерево. Вот что еще нельзя делать в этот день:
- болтать по пустякам, сплетничать;
- долго прихорашиваться перед зеркалом — особенно стоит избегать отражения в полный рост;
- рассказывать плохие сны, пока не зашло солнце, иначе все сбудется;
- бездельничать;
- принимать решения о важных переменах в жизни — считалось, что в этот день легко не заметить минусов своего решения.