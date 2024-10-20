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Народные приметы на 21 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

21 октября — зимняя одежда и первый озноб. В этот день нужно съесть малосольный огурец и выбрать место под пашню, а что еще от него ждать, рассказываем в статье.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash / CC0

21 октября — день Трифона и Пелагеи, или, в народном календаре, — Пелагея Ознобница. Православные верующие в этот день вспоминают святых Трифона Вятского и Пелагию Антиохийскую, а еще считается, что в этот день можно почувствовать первый зимний озноб.

Приметы погоды 21 октября

Если звезды в ночь на 21 октября светились тускло, стоит ждать плохой погоды, а, если ярко — значит, в ближайшие дни будет тепло. Еще на этот день есть такие приметы:

  • голубь прячет ножку в перья — к похолоданию;
  • на березе еще есть листья — снег выпадет нескоро;
  • луна яркая — следующее лето будет сухим;
  • низкие облака — к морозам;
  • солнце в дымке — дождя и снега в ближайшие дни не будет;
  • лес сереет — к холодам;
  • в лесу встречаются поздние грибы — снег выпадет нескоро.

Что можно делать 21 октября

В этот день было принято готовить одежду на зиму: проверять запасы, покупать новую или латать старую. Вот что еще можно делать в этот день:

  • проверить карманы в одежде и, если найдутся дыры, зашить их: иначе деньги весь год будут утекать сквозь пальцы;
  • делать заготовки на зиму: квашеную капусту и соленые огурцы;
  • кстати, один малосольный огурец в этот день обязательно надо съесть — это принесет удачу;
  • сходить в баню, чтобы очиститься перед холодами;

Что запрещено делать 21 октября

Крестьяне в этот день выбирали и расчищали место под новые пашни. Старые деревья для этого рубить было нельзя: предки верили, что в них живет душа человека, которая лишится защиты, если срубить дерево. Вот что еще нельзя делать в этот день:

  • болтать по пустякам, сплетничать;
  • долго прихорашиваться перед зеркалом — особенно стоит избегать отражения в полный рост;
  • рассказывать плохие сны, пока не зашло солнце, иначе все сбудется;
  • бездельничать;
  • принимать решения о важных переменах в жизни — считалось, что в этот день легко не заметить минусов своего решения.