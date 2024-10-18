Будут ли магнитные бури сегодня, 18 октября 2024 года

Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться летом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.