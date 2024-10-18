Будут ли магнитные бури сегодня, 18 октября 2024 года

Для тех, кто следит за космической погодой, aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В четверг, 17 октября, геомагнитная обстановка Земли была спокойная. В пятницу, 18 октября, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитных бурь не ожидается. К-индекс, который используется для классификации геомагнитной активности, будет находиться в пределах двух-трех баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Лишь к полуночи по московскому времени возможно повышение К-индекса до 4 баллов. Вероятность магнитной бури составляет 10 процентов, а вероятность сильного магнитного шторма — не более одного процента.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться летом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.
В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 18 октября 2024 года.
|6:00
|9:00
|12:00
|18:00
|21:00
|0:00
|Москва
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|Санкт-Петербург
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|2
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|Екатеринбург
|2
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|Самара
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|Нижний Новгород
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|Казань
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|Уфа
|2
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|Владивосток
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|Волгоград
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|Ростов-на-Дону
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|Саратов
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|Пермь
|2
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|Ярославль
|3
|3
|3
|2
|2
|3
|3
|4
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|2
|3
1−3 — магнитосфера спокойная.
4 — небольшие возмущения.
5 — слабая буря.
6 — средняя буря.
7 — сильная буря.
8 — шторм.
9 — экстремальный шторм.
Источник: https://xras.ru