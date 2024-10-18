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Будут ли магнитные бури сегодня, 18 октября 2024 года

Геомагнитная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России: прогноз синоптиков и расписание магнитных бурь по часам.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 76% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: amic.ru

Для тех, кто следит за космической погодой, aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В четверг, 17 октября, геомагнитная обстановка Земли была спокойная. В пятницу, 18 октября, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитных бурь не ожидается. К-индекс, который используется для классификации геомагнитной активности, будет находиться в пределах двух-трех баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Лишь к полуночи по московскому времени возможно повышение К-индекса до 4 баллов. Вероятность магнитной бури составляет 10 процентов, а вероятность сильного магнитного шторма — не более одного процента.

Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться летом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.

В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 18 октября 2024 года.


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Москва33322334
Санкт-Петербург33322334
Новосибирск
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Екатеринбург23332233
Самара33322334
Нижний Новгород33322334
Казань33322334
Уфа23332233
Владивосток22333223
Волгоград33322334
Ростов-на-Дону33322334
Саратов33322334
Пермь23332233
Калининград
33322334
Ярославль
33322334
Хабаровск
22333223

1−3 — магнитосфера спокойная.

4 — небольшие возмущения.

5 — слабая буря.

6 — средняя буря.

7 — сильная буря.

8 — шторм.

9 — экстремальный шторм.

Источник: https://xras.ru