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Как чиновники планируют бороться с сорняками на дачных участках?

И будут ли штрафы.

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Источник: Freepik

Слышал, что депутаты обяжут дачников бороться с сорняками. А будут ли штрафы?

Законопроект о борьбе с инвазивными (т. е. чужеродными) растениями готовят ко второму чтению в Госдуме. Задача — поднять проблему с регионального уровня на федеральный. Сегодня в некоторых субъектах предусмотрены штрафы для граждан, но не для госорганов. А ведь зарастают сорняком не только дачные участки, но и земли, за которые отвечают местные чиновники.

Впрочем, новый законопроект пока не вводит штрафов. «Сначала мы должны понять, какие растения являются инвазивными. В этой части депутаты ждут ответа от правитель­ства, — пояснил член Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов. — А уже после надо доработать нормы, правила, КоАП — чтобы собст­венники земель несли ответ­ственность за угрозу, исходящую от таких растений».