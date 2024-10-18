Как чиновники планируют бороться с сорняками на дачных участках?

Слышал, что депутаты обяжут дачников бороться с сорняками. А будут ли штрафы?
Законопроект о борьбе с инвазивными (т. е. чужеродными) растениями готовят ко второму чтению в Госдуме. Задача — поднять проблему с регионального уровня на федеральный. Сегодня в некоторых субъектах предусмотрены штрафы для граждан, но не для госорганов. А ведь зарастают сорняком не только дачные участки, но и земли, за которые отвечают местные чиновники.
Впрочем, новый законопроект пока не вводит штрафов. «Сначала мы должны понять, какие растения являются инвазивными. В этой части депутаты ждут ответа от правительства, — пояснил член Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов. — А уже после надо доработать нормы, правила, КоАП — чтобы собственники земель несли ответственность за угрозу, исходящую от таких растений».