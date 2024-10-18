«Охотничья Луна» взошла над Москвой в ночь на 18 октября. Как это было

В ночь на 18 октября жители столицы могли полюбоваться «Охотничьей Луной» — самым ярким полнолунием в этом году. Смотрите в фотогалерее РБК Life, как выглядело суперлуние над Москвой.
«Охотничья Луна» — третье из четырех суперлуний в этом году. Пик полнолуния пришелся на четверг в 14:28 по московскому времени. Увидеть необычайно большую и яркую Луну москвичи смогли с наступлением темноты.
Если вы не успели увидеть суперлуние, не стоит огорчаться: Луна будет казаться ярче и крупнее обычного еще два дня. Особенно красив спутник Земли на закате, когда Луна приближается к горизонту. Из-за рефракции и «лунной иллюзии» она кажется еще больше.
«Оценить разницу можно, если сравнить два изображения Луны, сделанных на профессиональную аппаратуру во время прохождения спутником самой отдаленной от нашей планеты и самой ближайшей точек своей орбиты — апогея и перигея соответственно. На последнем снимке она будет казаться примерно на 13,5% крупнее», — сообщал ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
Первое в этом году суперлуние, «Голубая осетровая Луна», состоялось 20 августа. Название «осетровая» связано с индейцами, которые в это время года ловили осетров на Великих озерах.
Вторым суперлунием стала «Урожайная Луна». Она восходит накануне осеннего равноденствия в сентябре. В древности свет от яркой луны позволял собирать урожай даже после наступления темноты.
Четвертое в этом году суперлуние наступит 16 ноября — его называют «Бобровой Луной». В этом году «компанию» земному спутнику на ночном небосводе составят Плеяды — звездное скопление, расположенное в созвездии Тельца. В Плеядах насчитывается около нескольких сотен звезд, но невооруженным глазом можно увидеть только семь самых ярких.