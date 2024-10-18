Хиты 2024 года. Эти сорта огурцов всегда нарасхват — сметают с полок

Дачники, стремящиеся к обильному урожаю огурцов, все чаще выбирают сорт «Таганай F1». Его посоветовала нам садовод из Таганрога Алла Алексеева. Этот неприхотливый гибрид, в отличие от многих своих собратьев, спокойно переносит перепады температур.
Гибрид был выведен на Урале, но отлично чувствует себя в открытом грунте по всей России. С одного куста можно собрать до 15 кг хрустящих огурцов.
Плоды этого сорта созревают уже на 40-й день после всходов.
По словам нашего эксперта, огурцы «Таганай F1» отличаются небольшим размером, идеально подходящим как для консервирования, так и для употребления в свежем виде.
Также обратите внимание на сорт «Солнечный», который рекомендует садовод Василий Лялин из Карагандинской области.
Растения этого сорта, по его словам, неприхотливы, плодоносят практически до самой осени и любят открытый грунт. Сорт также отличается высокой урожайностью. С одного куста можно собрать до 5−6 кг огурцов.
Первые огурцы «Солнечного» сорта появляются уже через 48 дней после того, как всходы проклюнулись. Они обладают приятным вкусом, без горечи. Плотная шкурка позволяет использовать их как для консервации, так и для употребления в свежем виде.
Кроме того, Ольга Нужная из Томской области рекомендует еще три сорта, которые показали хорошие результаты в ее огороде.
«Шоша» — ранний сорт, который уже через 40 дней после посадки порадует первыми плодами. Нежные, белошипые огурчики с тонкой кожицей. К тому же этот сорт устойчив к мучнистой росе и пятнистостям, что делает его надежным выбором для садоводов.
«Доломит» отличается высокой урожайностью. В каждой пазухе растения формируется целых восемь завязей. Первый урожай можно будет собрать уже через полтора месяца после посадки. Тонкая кожица и отсутствие горечи — дополнительные преимущества сорта.
«Сибирская гирлянда», разработанная российскими селекционерами, прекрасно адаптирована к неблагоприятным погодным условиям. Первые плоды появятся на 43-й день.