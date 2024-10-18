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Перекопка и рассада. Что еще надо сделать в ноябре, чтоб спокойно отдыхать

В ноябре, когда сады уже освободились от различных посадок, нужно перекопать грунт на свободных местах.

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Источник: Аргументы и факты

Разбивать большие комья земли не стоит, так грунт лучше промерзнет, личинки многих вредителей, которые уже «заселились» в них, погибнут.

Большие куски земли надежнее сберегут влагу и насытят грунт кислородом. Перекопку следует провести перед тем, как выпадет снег, иначе все ее «полезности» пойдут насмарку — живительная влага уйдет глубоко в землю, а с приходом весеннего тепла она будет слишком долго поступать в верхние слои.

Заготовим грунт для рассады

Ноябрьские дни самые подходящие, чтобы заготовить грунт для будущей рассады и пересадки комнатных растений. Набрать грунт в емкости, просушить и перенести его в помещения необходимо до прихода морозов, чтобы он не промерз.

Инвентарь приводим в порядок

Венцом садовых работ в ноябре станет очень ответственное и нужное дело — консервация садового инвентаря и оборудования, подготовка инструментов к хранению.

Садовый инвентарь обязательно промываем, просушиваем, дезинфицируем в растворе марганцовки или используем обычный спирт, можно обработать препаратом Фармайод.

Ремонтируем инструмент, затачиваем затупившийся. Отслуживший свое инструмент лучше сейчас заменить новым, чтобы весной быть «во всеоружии». Приведенный в порядок инвентарь размещаем на своих местах в подсобных помещениях.

Сливаем воду со всех емкостей, которые «служили» накопителями в сезон, переворачиваем их верх дном. Спускаем воду с трубопроводных систем, расположенных на участке. Шланги, подпорки, укрепления прячем в подсобках.

Канавки, рвы, которые служили садовой ирригационной системой, очищаем от растительного мусора и опавших листьев.

Вроде бы, все осенне-садовые дела закончены. Осмотримся еще разок — что не доделано, надо завершить, времени осталось немного.