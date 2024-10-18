Перекопка и рассада. Что еще надо сделать в ноябре, чтоб спокойно отдыхать

Большие куски земли надежнее сберегут влагу и насытят грунт кислородом. Перекопку следует провести перед тем, как выпадет снег, иначе все ее «полезности» пойдут насмарку — живительная влага уйдет глубоко в землю, а с приходом весеннего тепла она будет слишком долго поступать в верхние слои.