4 удобрения. Чем подкормить герань, чтобы она цвела, а листья не желтели

Для приготовления раствора вам понадобится всего десять частей воды и одна часть молока. Просто смешайте эти жидкости и сразу же используйте их для подкормки. Помните, что такой раствор не подходит для хранения, поэтому лучше готовить его непосредственно перед использованием.