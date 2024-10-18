4 удобрения. Чем подкормить герань, чтобы она цвела, а листья не желтели

Пеларгония, известная многим как герань, является ярким цветком, который часто украшает наши дома и сады. Однако с приходом осени ее пышное цветение угасает, листья желтеют и вянут. Комнатным растениям можно помочь вернуть былой блеск и продлить цветение даже в зимний период. И как это сделать знает садовод Марина Иванова.
Зола
Одним из таких средств является водный раствор золы. Зола, доступная практически в каждом доме, — настоящий кладезь питательных веществ для растений. В ее составе присутствует большое количество кальция, а также фосфор, калий, марганец, сера, железо, магний, бор, молибден и цинк.
Приготовление зольного раствора не представляет сложности. Сначала золу необходимо тщательно измельчить, затем смешать с талой или дождевой водой (если используется водопроводная вода, ее нужно предварительно отстоять).
Полив герани зольным раствором всего раз в четыре недели восполнит дефицит питательных веществ и позволит растению продолжить свое цветение даже в зимний период.
Молочное удобрение
Пеларгонии, как и люди, любят молочные продукты. Оказывается, это растение просто обожает молоко! Молочный раствор, который готовится очень просто, работает так же эффективно, как и зольный раствор.
Для приготовления раствора вам понадобится всего десять частей воды и одна часть молока. Просто смешайте эти жидкости и сразу же используйте их для подкормки. Помните, что такой раствор не подходит для хранения, поэтому лучше готовить его непосредственно перед использованием.
Молочную процедуру рекомендуется проводить не чаще одного раза в месяц. Как говорится, все хорошо в меру.
Йод
Самым удивительным открытием стало то, что герань любит йод. Даже небольшое количество этого препарата способно оживить увядший куст и вернуть ему пышную красоту.
Рецепт приготовления йодного раствора еще проще, чем молочного: просто добавьте две капли йода в литр чистой воды и хорошо перемешайте. Как только раствор станет однородным, сразу же полейте им вашу герань.
Важно помнить, что йод может обжечь корни растения, поэтому проводите эту процедуру только после полива. Для регулярного цветения герани рекомендуется подкармливать ее йодом раз в три недели.
При этом помните, что переизбыток заботы может быть вреден. Выбирайте только одно из этих средств, чтобы не перекормить растение и не навредить его здоровью. Иначе вы рискуете столкнуться с болезнью или даже гибелью любимого цветка.
Поливайте водой
Если ваша герань радует вас обильным цветением, но листья ее желтеют, то, скорее всего, дело не в недостатке питательных веществ. Проблема может скрываться в неправильном поливе. Герань не любит засуху, но и застой воды ей тоже не по душе.
Чтобы понять, в чем именно кроется причина желтых листьев, внимательно осмотрите растение.
Если желтизна появляется по краям листьев, значит, герани не хватает влаги. Постепенно увеличивайте количество поливов, наблюдая за реакцией растения. Важно найти баланс между сухостью и переувлажнением.
Но если весь лист желтеет и начинает гнить — это верный признак того, что вы слишком щедры с поливом. Немедленно прекратите полив, чтобы спасти растение от гибели.