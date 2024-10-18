Посадка роз осенью: как вырастить царицу цветов

Преимущества осенней посадки роз неоспоримы. Земля в это время достаточно теплая, а осадки выпадают в оптимальном количестве, что способствует лучшей приживаемости саженцев и их быстрому росту. В это время года представлено больше саженцев, чем летом. Растения продаются с уже распустившимися бутонами, что уменьшает вероятность ошибки при выборе сорта. Кроме того, розы зацветут уже следующей весной, дополняя своим ярким цветом другие кустарники, высаженные ранее. В этой статье расскажем о посадке роз осенью, чтобы было проще подготовить сад к зиме и удалось насладиться красивыми цветами в следующем сезоне.
Когда лучше сажать розы: сроки посадки осенью
Проще всего выращивать розы в южных регионах России, где сажать розы можно начать в середине октября. В средней полосе осенью стоит сажать розы в сентябре и до середины октября. В Сибири, на Урале и в северных регионах лучше начать выращивать розы весной, а не осенью. Если вы все же хотите сделать это осенью, то ориентироваться стоит на сентябрь — в Сибири и конец августа — в северных регионах, так как дальше там уже будет холодно. Если осень теплая, то эти сроки можно сдвинуть на неделю позже, если же будут холода, то начать надо на неделю раньше.
Из плюсов посадки осенью можно выделить:
Этапы подготовки роз к посадке осенью в открытый грунт
Перед посадкой цветов в землю нужно все подготовить. Ниже расскажем про основные пункты, которые следует выполнить в осенний период.
1. Выбор места
Участок для роз должен быть высоким, в южной, юго-западной или западной части сада, с ярким солнцем (такое освещение необходимо для хорошего роста).
Важно: притенять розы можно только в момент укоренения, дальше им нужен свет, чтобы не быть угнетенными, с бледными листьями, мелкими бутонами, вытянутыми побегами и слабыми цветами. Как только на розе появятся блестящие зеленые листья, это будет значить, что цветок нуждается в солнце.
А также нужно защищать кусты и от сильных порывов ветра. Сделать это можно с помощью стены, деревьев, забора.
2. Подготовка почвы
Розам нужна плодородная земля с кислотностью pH 5,5—6,5. Почва должна быть воздухопроницаемой и питательной.
Саженцы бывают двух типов: с открытыми корнями и в контейнере. Для первого типа нужно копать яму больше кома земли в емкости (примерно 60 см диаметром и такие же показатели по глубине), для второго достаточно небольшой ямы.
На ⅓ яму заполняют перепревшим компостом или перегноем, потом добавляют половину ведра речного песка, полтора литра золы и по стакану сульфата калия и суперфосфата. Все перемешивают, а после засыпают яму полностью землей. Через два дня грунт осядет. Яму снова наполняют землей.
3. Выбор саженца
Корень у саженца должен быть развитым, без дефектов, хорошо разветвленным, на срезе он должен оставаться белым или желтоватым.
Розы в емкостях меньше подвержены дефектам.
4. Подготовка саженца
До посадки необходимо проверить корневую систему. Если есть пораженные болезнью участки, их можно обработать каким-нибудь биофунгицидом. Высохшую часть корней удаляют, слишком длинные корневые отростки сокращают до 30 см. Затем удаляют дефектные и поломанные ветки, сохраняя длину в 30 см. Обрезку побегов проводят до 2—7-й почки, срез делают на 5 мм выше внешней почки под углом 45°.
Потом корни замачивают на три часа в воде или в стимуляторе роста (после такой подготовки саженец лучше приживется). Погрузить в раствор растение нужно до корневой шейки. Затем розу следует погрузить в специальный состав для предотвращения инфекционных заболеваний.
Как правильно сажать розы осенью: пошаговая инструкция
После того как вы подготовили почву и саженцы к посадке, можно приступать к основному действию.
1. Подготовка ямы
Для саженцев в контейнерах нужна яма немного больше земляного кома, заглублять растение нельзя, уровень земли в емкости должен быть вровень с почвой в саду. Для роз с открытой корневой системой в заранее выкопанной яме делают отверстие под диаметр корней. На дно насыпают горку земли, сверху ставят куст, после чего расправляют корни вниз по горке земли. После этого куст засыпают землей, а растение периодически немного встряхивают, чтобы в пустоты возле корней тоже попал грунт.
2. Полив
После этого грунт утрамбовывают, а саженец розы обильно увлажняют.
3. Заглубление прививки
Важно: прививка при посадке должна быть на 3—5 см ниже уровня земли. Если почва осядет, то ее нужно добавить под саженец.
4. Мульчирование
Мульчируют розы толстым слоем рыхлой почвы, листвой, соломой, скошенной травой.
Особенности посадки в зависимости от группы сортов роз
Группы сортов роз различаются по габаритам куста, количеству, размеру и форме цветов, устойчивости к заболеваниям, морозу и вредителям, назначению. А также существуют розы нескольких типов в зависимости от наполненности цветков лепестками: простые (меньше 8 лепестков), полумахровые (от 8 до 20 лепестков), умеренно махровые (от 21 до 29 лепестков), среднемахровые (от 30 до 39 лепестков) и густомахровые (более 40 лепестков).
Плетистые розы
У них побеги до 4 м. Эти сорта не вьются, их нужно подвязывать. Цветы в соцветиях, в зависимости от размера, бывают мелкоцветковыми (рамблеры) и крупноцветковыми (клаймберы). Эти сорта нужны для украшения садов, беседок и арок.
Почву следует сделать плодородной и рассыпчатой, с органическими и фосфорными удобрениями. Яма для посадки должна быть от 50×50 см, с дренажным слоем. Расстояние между кустами — от 0,5 до 1 м, между рядами нужно оставлять 1—2 м. Если плетистая роза будет расти по опоре, то при посадке надо отступить от нее около 60 см. Корневую шейку заглубляют на 10 см в почву.
Штамбовые розы
Это не отдельный сорт, а искусственно созданное растение, сделано через прививки сортовой розы на стебель шиповника на высоте до 2 м. У полученного растения корень и стебель от шиповника, а крона — от розы.
По размерам посадочную яму для этого типа роз делают на 20 см глубже контейнера, в котором содержится саженец, и в два раза шире. Если почва тяжелая, то на дно кладут дренаж слоем 10 см. Подкармливают саженцы перепревшим конским навозом, перемешанным с землей, а сверху присыпанным слоем грунта. В землю, оставшуюся после выкапывания лунки, добавляют торф, песок, перегной, неорганические удобрения, а затем используют для этого субстрат для присыпания саженца во время посадки, умеренно поливают.
Чайно-гибридные розы
Многие садоводы считают цветки этих сортов капризными, поэтому не рекомендуют их выращивать новичкам. Форма куста узкопирамидальная, в высоту может достигать до 120 см. Классические сорта имеют по одному большому цветку, а современные — до пяти (диаметром до 15 см).
Для чайно-гибридных роз почва нужна плодородная и рыхлая, удобренная органическими средствами. Заглублять прививку при посадке нужно на 7 см. После посадки розы окучивают на 15 см.
Кустовая роза
У этого вида всегда несколько больших бутонов на одной ветке. Растение по форме похоже на куст. Есть несколько видов кустовых роз: классические, пионовидные и садовые. В высоту они могут быть до 2 м, кусты развесистые и большие. Цветы махровые и полумахровые. Цветут один или два раза в сезон.
Грунт для посадки кустовых роз берут песчаный или глинисто-песчаный с кислотным рН, вносят органику и древесную золу. Размер ямы для посадки должен быть на 10 см глубже центральных корней саженца, высаживают цветы на расстоянии от 20 до 50 см.
Парковая роза
Это окультуренные шиповники, которые используются в оформлении парков, клумб и садов. Высота кустарников до 1,5 м. Зацветают в первой половине июня, цветут больше месяца. Устойчивые, хорошо приспосабливаются к различным почвенным и климатическим условиям, морозостойкие, невосприимчивы к заболеваниям и вредителям.
Яма для этих роз должна быть глубиной около 70 см. На дно кладут дренаж, затем насыпают немного земли, а после ставят саженец. Корневую шейку заглубляют на 6 см. Расстояние между кустами должно быть от 1 до 1,5 м.
Флорибунда
Многоцветковая роза обильного цветения, куст развесистый (до 100 см), цветы находятся в соцветиях по 5—10 штук, цветут по очереди. Размер цветка — до 10 см.
Посадочная яма должна быть размером 50×50 см, на дно кладут дренаж, затем слой компоста, а после средний слой земли. Корневую шейку опускают на 5 см ниже уровня грунта.
Шрабы
У них мощный и развесистый куст высотой до 1,5 м и шириной до 2 м. Этот кустарник отлично держит форму.
При посадке расстояние между цветами должно быть от 0,5 до 2 м (зависит от сорта и размеров куста). Так как эти розы слабеют после обрезки, нужно внимательно следить за ними после процедуры.
Грандифлора
Получены через скрещивание флорибунды и чайно-гибридных роз. Размер куста — до 2 м. От чайно-гибридных у них большие цветки, а от флорибунды — обильное цветение и высокая сопротивляемость болезням.
Почва для этих роз не должна быть кислой и заболоченной, также следует обогатить ее гумусом. Место для посадки должно быть широким, чтобы кусты не путались и не мешали друг другу развиваться.
Миниатюрные
Это карликовые кусты роз, цветы на них — до 5 см. Их называют еще бордюрными. Растут одиночно и кистями. Высота куста всего до 45 см. Миниатюрные розы часто сажают в кашпо.
Почва для миниатюрных роз должна быть слабокислой суглинистой. Размер посадочной ямы делают чуть больше размера корневища. В яму перед посадкой добавляют перегной и воду, когда жидкость впитается — можно сажать цветок. Есть и другой способ посадки роз этого типа, когда поливают саженцы только после посадки. Эти розы не любят загущенности, размещать их нужно в 25—30 см друг от друга.
Английские розы
Для их получения скрестили французскую, бурбонскую или дамасскую розу с флорибундами. Формы цветов разные, преимущественно в виде чаши, помпона, розетки. Бывают разными: плетистыми, раскидистыми, карликовыми
Оптимальные габариты посадочной ямы для роз этой группы составляют 60 см в глубину и 50 см в длину и ширину. Дренаж на дне должен быть где-то около 10 см. Землю перед посадкой смешивают с компостом, торфом, песком, перепревшим навозом и золой или комплексными минеральными подкормками. Перед посадкой яму для розы поливают, после чего сажают куст. Прививка должна быть заглублена на 10 см.
Почвопокровные
В этой группе больше всего сортов. Цветы раскидываются по грунту кустами шириной до 2 м. Высота может быть от 20 см до 2 м. Цветы собраны в кисти (до 40 штук на одном стебле), могут быть махровыми или полумахровыми. Запах слабый. В уходе неприхотливы, цветение большое и долгое, цветут кисти по очереди. Сажают эти растения в горшки, подвесные корзины.
В зависимости от сорта между соседними кустами оставляют промежуток от 30 см до 1 м. Яма для саженца розы должна быть просторной, не менее 50×50 см. Землю перед посадкой удобряют компостом, перегноем, золой и минеральными добавками. После посадки куст поливают и окучивают на 15 см.
Полиантовые
Кусты низкорослые, сильно ветвящиеся, высотой до 55 см. Цветки на них мелкие (до 6 см). В одном соцветии их от 20 до 100 штук. Из-за этого листьев почти не видно, видны только цветки. У роз этого типа почти нет шипов. Аромат едва различимый и тонкий.
Цветут до глубокой осени. Зимуют даже с небольшим укрытием. Но у них плохая устойчивость к грибковым заболеваниям.
Почва для этих роз должна быть нейтральной или слабокислой. В грунт вносят торф, перегной, другие питательные вещества. Посадочную яму для саженцев роз делают в два раза больше корней. На дно ямы помещают дренаж, дерновую землю, песок, перегной, минеральные удобрения и древесную золу. Перед посадкой яму умеренно проливают водой.
Ремонтантные
Высокие растения (до 2 м) с крупными густомахровыми цветами. Чаще всего встречаются розовые и красные сорта, на втором месте бежевые, белые и желтые. У них яркий, приятный и устойчивый запах. Цветут два раза за сезон, морозостойкие.
Грунт розам нужен плодородный, легкий, нейтральный. Посадочные ямы заполняют смесью из компоста, листовой земли, верхнего слоя грунта, песка. Диаметр ям должен быть около 70 см, расстояние между кустами — 80 см. На дно ямы кладут дренаж. При посадке в центр лунки ставят посадочный кол, далее к нему привязывают розы. При посадке в каждую яму добавляют 2 столовые ложки калимагнезии, 3 столовые ложки двойного суперфосфата, 200 г золы. После посадки кусты умеренно поливают и мульчируют.
Мускусные
Аромат похож на мускус (отсюда и название), запах сильный и устойчивый. Высота куста мускусных роз — до 2 м. Цветки собраны в соцветия, распускаются все вместе. Цветут два раза за лето.
Посадочная яма по всем габаритам должна быть около 60 см. Оптимальное расстояние между кустами составляет 1,5 м. На дно ямы кладут дренаж, сверху — плодородную почву. Можно добавить удобрения (компост, перепревший навоз, золу, суперфосфат, сульфат калия).
Канадские розы
Небольшие морозостойкие и неприхотливые розы, выведенные канадскими учеными. Только на пятом году эти розы продемонстрируют все свои достоинства: крупные кусты до 1,5 м в высоту, пышное цветение и великолепные махровые цветы.
Размер посадочной ямы для роз этого сорта может быть не более 70 см по всем габаритам. Для посадки декоративных растений готовят специальную смесь: она состоит из плодородной земли, обогащенной органическими и минеральными удобрениями. Заглублять саженец нужно на 10 см выше прививки. Перед посадкой все листья с розы удаляют. Далее розы умеренно поливают.
Уход за розами при посадке осенью
Осенняя посадка этого декоративного растения предполагает особый, более интенсивный уход. О том, как правильно следить за розами в этот период, поговорим ниже.
1. Полив
Если осенью дождливо, то поливать цветок не нужно. Если погода сухая и теплая, то поливают саженцы один раз в неделю по ведру на куст. При любой погоде в конце октября проводят влагозарядковый полив: промачивают почву на 50 см. Это поможет растениям успешнее перезимовать, так как влажная земля лучше держит тепло.
2. Обработка
Пока роза не адаптировалась на новом месте, она может быть подвержена разным грибковым болезням. В качестве профилактики ее и почву вокруг обрабатывают 4%-м раствором железного купороса. А от вредителей можно обработать цветы специальными растворами инсектицидов.
3. Удобрения
В первый год после посадки розы обычно не подкармливают. Если же есть ярко выраженный дефицит каких-либо веществ, то удобрить кусты можно комплексными удобрениями с микроэлементами. Из органических подкормок можно взять компост, навоз, золу и настои из травы.
4. Укрытие на зиму
Укрывают розы на зимний период опилками или нетканым материалом. Опилки насыпают в центр куста у старых растений для защиты почек, а у молодых мульчируют и пространство вокруг растения, так как корни еще не очень хорошо развиты, находятся в верхнем слое почвы, который может промерзать. Слой опилок должен быть 10 см, а диаметр замульчированной почвы вокруг растения — 60 см. Сверху можно набросать сосновых или еловых ветвей. Тонкий нетканый материал складывают в два слоя, толстым укрывают как есть. Его кладут поверх кустов, а края придавливают кирпичами.
Что делать, если не успел посадить розы осенью вовремя
Если вы не успели посадить саженцы вовремя, оставьте посадку до весны. Иначе цветы просто не приживутся. Прикопайте розы в наклонном положении в теплице или в траншее (глубина 40 см), вырытой в открытом грунте. Когда начнутся морозы, укройте цветы лапником и торфом, аккуратно окучьте снегом.
Если лунка для растения подготовлена, а у саженца приоткрытые корни, то можно попробовать посадить цветок в промерзлый грунт, но все же лучше оставить посадку до весны.
Комментарий эксперта
«Учитывайте, что глубина заглубления прививки на розах напрямую зависит от региона выращивания. Например, в южных областях прививку можно не засыпать почвой, а в северных регионах это обязательно! Дело в том, что прививка — это самое уязвимое место у розы. В случае ее вымерзания культурная часть розы (привой) отомрет, и останется только корень шиповника. Поэтому, если вы живете в Сибири, не ленитесь копать яму поглубже, чтобы защитить место прививки от морозов», — советует Оксана Артеменко, автор блога «Сибирский сад».
Что следует запомнить о посадке роз осенью
Эти декоративные растения могут быть посажены не только весной и летом, но и осенью, когда почва еще теплая, а устойчивость к развитию у растений повышается. Главное — следовать несложным правилам и рекомендациям по уходу, чтобы в результате получить красивые и здоровые растения, которые будут радовать своим цветением. Перечислим их:
1. Важно посадить саженцы не слишком рано и не слишком поздно: температура должна быть +11…+17 °C. Примерно через месяц после посадки температура должна быть +3 °C, чтобы цветок не дал побеги в зиму.
2. Лучше всего выращивать розы осенью в южных регионах и в средней полосе, на Урале, в Сибире и в северных районах лучше сажать розы весной и летом (или на крайний случай не позже сентября).
3. Перед посадкой выбирают место, подготавливают почву и саженцы.
4. Во время посадки выкапывают яму, сажают цветок, засыпают грунтом, поливают и мульчируют землю вокруг растений.
5. По совету эксперта Оксаны Артеменко в северных регионах обязательно нужно засыпать прививку почвой, чтобы мороз не добрался до нее, иначе культурная часть розы вымерзнет, а останется только корень шиповника.
6. Сортов роз множество, по группам можно выделить сортовое разнообразие из 15 типов (от плетистых роз до канадских).
7. Уход за посаженными осенью кустарниками роз мало отличается от летнего. Если на улице сухо и тепло, то поливают розы раз в неделю, если влажно и дождливо, то полив стоит прекратить. В конце октября делают влагозарядковый полив, промачивают землю на 50 см вглубь.
8. При возникновении заболеваний растения обрабатывают инсектицидами и фунгицидами по инструкции.
9. При желании можно подкормить розы комплексными удобрениями.
10. Укрывают на зиму цветы нетканым материалом или опилками.
11. Если кусты роз не посадили осенью, можно до весны хранить саженцы в погребе, прикопать в теплице или в укрытой траншее. При более ранней подготовке лунки можно попробовать посадить розу в мерзлую землю, если у саженца приоткрыты корни.
Эксперт: Оксана Артеменко, автор блога «Сибирский сад»