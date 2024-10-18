Посадка роз осенью: как вырастить царицу цветов

Проще всего выращивать розы в южных регионах России, где сажать розы можно начать в середине октября. В средней полосе осенью стоит сажать розы в сентябре и до середины октября. В Сибири, на Урале и в северных регионах лучше начать выращивать розы весной, а не осенью. Если вы все же хотите сделать это осенью, то ориентироваться стоит на сентябрь — в Сибири и конец августа — в северных регионах, так как дальше там уже будет холодно. Если осень теплая, то эти сроки можно сдвинуть на неделю позже, если же будут холода, то начать надо на неделю раньше.