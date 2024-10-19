Звуковой барьер: как детектор шума защищает дачу от воров

С приходом осени горожане перебираются со своих дач обратно в квартиры. Оставленное без присмотра загородное жилье привлекает пристальное внимание воров. Что чаще всего крадут на приусадебном участке и как максимально обезопасить свой дом после осеннего переезда в город — в материале «Известий».
Тревожный сезон
Загородные дома и дачи гораздо более привлекательны для воров именно зимой и поздней осенью, констатирует директор по маркетингу компании «Delta Системы безопасности» Валерий Ушков.
— К зиме большая часть домов остается без постоянного присутствия хозяев, к тому же, большую часть суток темно. Если учесть, что соседи тоже отсутствуют, то дачные дома легко доступны для воров с минимальным риском быть пойманными. На практике число тревожных сигналов [сигнализации] в загородной недвижимости осень и зимой традиционно возрастает в среднем на 20−30%.
По словам источника в правоохранительных, поздней осенью активизируются неквалифицированные воры, которые ситуационно выбирают дачи по принципу «где проще залезть».
— Наиболее частый способ проникновения — отжатие оконной рамы, подбор ключа, выведение замка из строя, разбитие стекла, — напоминает сотрудник полиции.
Что воруют
Чаще всего интересуют воров дорогостоящие строительные инструменты, говорит собеседник «Известий». Они крайне востребованы на рынке, практически не имеют идентифицирующих признаков, их можно быстро продать через анонимные сайты объявлений. Например, в середине октября воры разбили окно и проникли в дом жительницы Ленинградской области, похитив инструменты на десятки тысяч рублей. В Брянской области преступники после сезонного отъезда дачников вынесли из частного дома, помимо электроинструментов, два телевизора (ущерб составил 200 тыс. рублей). Два телевизора и дорогие охотничьи ножи были украдены из дома в подмосковном Чехове. А в Краснодарском крае добычей «домушников» стали стройматериалы и газовый котел (сумма ущерба 60 тыс. рублей).
— Отличительная особенность таких краж — они совершаются обычно в отношении сразу нескольких хозяев, преступники используют транспортные средства для вывоза габаритных предметов, — указывает источник «Известий».
Как спасти добро
Отвести беду от своего дома можно, соблюдая нехитрые правила, объясняет Валерий Ушков.
— Постарайтесь, чтобы ваш дом выглядел так, словно в нем живут. Наймите кого-то, кто расчистит снег на подъезде к дому и дорожки на участке, заберет листовки из почтового ящика (если он у вас есть). Убедитесь перед отъездом, что вы закрыли все окна и заперли двери. Множество краж происходит просто из-за открытых окон и незапертых дверей. Безусловно, лучше, если у вас надежные двери со сложными замками и хорошие окна, защищенные, например, рольставнями. Конечно, это не остановит профессиональных воров, но значительно прибавит им работы.
Коробка из-под телевизора, оставленная рядом с домом, может стать причиной взлома.
— Подумайте о защите хозяйственных построек и мест, где храните садовую технику, уличную мебель и инвентарь. Зачастую воры с радостью унесут вашу газонокосилку и уличные качели.
Технология и защита
Эксперты единодушно советуют установить систему безопасности. Если какой-либо из датчиков сработает, сигнал попадет на станцию мониторинга и на место происшествия отправится группа реагирования, которая задержит вора и предотвратит кражу. Для дополнительного контроля возможна установка защиты периметра участка. Датчики сработают, если кто-то откроет калитку или перелезет через забор.
Срабатывание датчиков охранной сигнализации, которые могут располагаться внутри дома, на окнах, в дверных проёмах, либо по периметру участка, осенью и зимой ежегодно приходится более 90% вызовов.
— Кроме того, вопреки расхожему мнению, около 70% тревог происходит в дневное, а не в ночное время, — отмечает Ушков.
Пригляд на расстоянии
Когда жилье остается без присмотра, на помощь могут прийти решения, которые позволяют следить за помещением дистанционно, говорит руководитель направления «Умный дом» в SberDevices Екатерина Гельфанд.
— Например, это умный датчик движения, датчик открытия окон и дверей или умные колонки с опцией детектора шума. С помощью приложения можно настроить сценарии таким образом, что датчик движения или датчик открытия окон и дверей после ухода из дома, если кто-то войдет, будут фиксировать несанкционированные проникновения.
Подобные решения способны автоматически уведомлять хозяина о тревоге через мобильное приложение или СМС-сообщение. При этом в связке с другими умными устройствами можно настроить автоматическое включение света, которое, по мнению эксперта, может спугнуть постороннего.
У умных колонок с детектором шума принцип действия примерно такой же, исключение заключается в том, что датчик реагирует на постороннее движение, а колонка реагирует на звуки, говорит Гельфанд.
— Она распознает определенные звуки: бьющегося стекла, льющейся воды, сирены, громкого лая и другие. Устройства с детектором шума поддерживают возможность вызова частной охраны или оперативных служб. Есть и особые датчики, сигнализирующие хозяевам, что на полу появилась вода, например, вследствие протечки, — рассказала эксперт.