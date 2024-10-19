Звуковой барьер: как детектор шума защищает дачу от воров

— Постарайтесь, чтобы ваш дом выглядел так, словно в нем живут. Наймите кого-то, кто расчистит снег на подъезде к дому и дорожки на участке, заберет листовки из почтового ящика (если он у вас есть). Убедитесь перед отъездом, что вы закрыли все окна и заперли двери. Множество краж происходит просто из-за открытых окон и незапертых дверей. Безусловно, лучше, если у вас надежные двери со сложными замками и хорошие окна, защищенные, например, рольставнями. Конечно, это не остановит профессиональных воров, но значительно прибавит им работы.