В ДФО прогнозируют ухудшение погоды

«На Дальнем Востоке, особенно на Тихоокеанском побережье, разгулялись циклоны в прямом смысле этого слова, просто идут один за другим, и поэтому в Приморье пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется опасный ветер до 23−28 м/с. На Камчатке ветер и в субботу, и воскресенье, и в понедельник, его порывы будут достигать 25−30 м/с», — сказал он.