В ДФО прогнозируют ухудшение погоды

«На Дальнем Востоке, особенно на Тихоокеанском побережье, разгулялись циклоны в прямом смысле этого слова, просто идут один за другим, и поэтому в Приморье пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется опасный ветер до 23−28 м/с. На Камчатке ветер и в субботу, и воскресенье, и в понедельник, его порывы будут достигать 25−30 м/с», — сказал он.
Но в начале следующей недели в регионе прогнозируется повышение температуры до плюс 15 градусов и более устойчивая погода, отметил руководитель Гидрометцентра.
По словам Вильфанда, температура днем в Приморском крае будет в диапазоне 2−7 градусов, ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса.
На севере Якутии пройдет сильный снег при ветре до 24 м/ с, в регионе возникнет метель. На Курилах в субботу ожидается сильный дождь и ветер до 28 м/с. «На Сахалине тоже осадки, ветер до 25 м/с, аналогичная ситуация в Магаданской области. В общем, везде на Дальнем Востоке сложная погода, потому что там циклоны почувствовали волю», — пояснил Вильфанд.
Снег в регионах.
Метеоролог рассказал, что в ближайшие дни территория, покрытая снегом, уменьшится на Кольском полуострове. Снег исчезнет, потому что произойдет повышение температуры. «Будут такие колебания, не очень большие, процента на 2−3 в выходные уменьшится территория России, покрытая снегом», — сообщил он.
Азиатская часть России почти вся покрыта снегом, им не затронута лишь южная часть региона. Снега нет и на северо-востоке европейской части России, заключил он.