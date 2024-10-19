Магнитная буря началась на Земле

— Сегодня сразу после полуночи на Земле отмечен рост возмущения геомагнитного поля. После 5 часов 52 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень этих возмущений, достиг отметки в пять единиц, что позволяет говорить о начале на планете слабой магнитной бури — класса G1, — говорится в его Telegram-канале.
По словам специалиста, магнитная буря вряд ли продлится долго и превысит низкие или средние значения. Кроме того, он отметил, что эта магнитная буря произошла, несмотря на то что на Солнце в последние несколько дней не было зафиксировано сильных вспышек класса Х.
14 октября специалисты Сибирского федерального университета открыли механизм возникновения магнитных бурь на Земле. Они разработали новый математический инструмент, который использует статистические данные с искусственных спутников, чтобы предсказать изменения в магнитном поле, вызванные солнечным ветром.
Доктор физико-математических наук Игорь Чашей рассказал «Вечерней Москве» о том, как это отразится на жителях планеты. По его словам, сейчас активность Солнца близка к своему максимуму.