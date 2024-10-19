Магнитная буря началась на Земле

По словам специалиста, магнитная буря вряд ли продлится долго и превысит низкие или средние значения. Кроме того, он отметил, что эта магнитная буря произошла, несмотря на то что на Солнце в последние несколько дней не было зафиксировано сильных вспышек класса Х.