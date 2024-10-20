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Наполнит сад ароматом ванили и избавит от вредителей: семена гелиотропа высеваем зимой

Опытные дачники обязательно высевают зимой гелиотроп.

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Источник: Krasnoyarskmedia

​Многим дачникам и владельцам собственных земельных участков в частном секторе хочется, чтобы их сад благоухал ароматами цветов и трав. Агроном Ксения Давыдова рассказала, благодаря какому растению можно добиться устойчивого запаха ванили.

«Это можно легко сделать, высадив особые цветы. Речь идет о гелиотропе», — объяснила опытный цветовод.

Гелиотроп — декоративный полукустарник, высота которого достигает до 40−60 см. У растения морщинистые листья и тёмно-синие мелкие соцветия с характерным запахом ванили.

Если вы высадите это растение в своем саду, аромат свежей выпечки будет разливаться по всему участку с июля и до наступления устойчивый заморозков.

Семена гелиотропа можно приобрести уже сейчас. А вот высевать их нужно в конце февраля — начале марта. Глубина посадки — 2−3 мм.

Очень жаль, но растение не любит заморозки, поэтому в следующем сезоне придется высаживать его заново. Однако опытные дачники пересаживают растение на зиму в специальные контейнеры, которые весной снова выставляют на улицу.

Справка: аромат гелиотропа не переносят кровососы. Клещи, тля и другие вредители будут обходить ваш участок стороной, если украсите сад этим растением.