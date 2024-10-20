Наполнит сад ароматом ванили и избавит от вредителей: семена гелиотропа высеваем зимой

Многим дачникам и владельцам собственных земельных участков в частном секторе хочется, чтобы их сад благоухал ароматами цветов и трав. Агроном Ксения Давыдова рассказала, благодаря какому растению можно добиться устойчивого запаха ванили.
«Это можно легко сделать, высадив особые цветы. Речь идет о гелиотропе», — объяснила опытный цветовод.
Если вы высадите это растение в своем саду, аромат свежей выпечки будет разливаться по всему участку с июля и до наступления устойчивый заморозков.
Семена гелиотропа можно приобрести уже сейчас. А вот высевать их нужно в конце февраля — начале марта. Глубина посадки — 2−3 мм.
Очень жаль, но растение не любит заморозки, поэтому в следующем сезоне придется высаживать его заново. Однако опытные дачники пересаживают растение на зиму в специальные контейнеры, которые весной снова выставляют на улицу.
Справка: аромат гелиотропа не переносят кровососы. Клещи, тля и другие вредители будут обходить ваш участок стороной, если украсите сад этим растением.