Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +10 градусов в столице 20 октября

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2.
В Московской области днем прогнозируют от +6 до +11 градусов, ночью температура может снизиться до −1.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 3−8 м/с.
Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
19 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура воздуха в Москве в понедельник, 21 октября, может подняться до +15 градусов. Во вторник, 22 октября, воздух максимально прогреется до +14 градусов, что на несколько градусов выше нормы.
18 октября глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что прогноз погоды на ближайшие выходные (19 и 20 октября) в Москве и Подмосковье достаточно благоприятный. Ожидается температура до +10 градусов днем и небольшие заморозки по ночам, будет спокойная погода без экстрима.
17 октября ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что осадки больше не ожидаются в столичном регионе РФ до конца месяца. По ее словам, в регионе будет сохраняться антициклональный режим погоды.