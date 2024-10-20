Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +10 градусов в столице 20 октября

19 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температура воздуха в Москве в понедельник, 21 октября, может подняться до +15 градусов. Во вторник, 22 октября, воздух максимально прогреется до +14 градусов, что на несколько градусов выше нормы.