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Куба готовится к встрече нового урагана из Атлантики

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что остров помимо работ по восстановлению электроснабжения готовится к удару урагана «Оскар». Об этом глава государства написал в соцсети Х.

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Источник: AP 2024

«Я только что общался с первыми секретарями Компартии Кубы от Камагуэя до Гуантанамо. Учитывая неизбежность урагана “Оскар”, уже идет напряженная работа для защиты людей и экономических ресурсов. Внимание также уделяется ситуации в энергетике», — заявил кубинский лидер.

Президент добавил, что, по оценке специалистов, ураган должен подойти к Кубе в понедельник, 21 октября.

Незадолго до этого сообщалось, что новый ураган, получивший название «Оскар», сформировался в Атлантическом океане. Скорость порывов ветра в пределах урагана составляет около 130 километров в час, он движется на запад со скоростью 19 километров в час.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на карту местных метеорологов, циклон «Оскар» максимально приблизится к восточной части Кубы 21 октября и повернет обратно в сторону Багамских островов и Атлантики.