Засыпаю в горшок 3 ложки горчицы: фикус цветет все 12 месяцев — на глазах выше и мощнее

Преимущества:
Этот метод основан на использовании горчицы, которая является натуральным удобрением и стимулятором роста. Она содержит множество полезных веществ, таких как азот, фосфор, калий, а также витамины и микроэлементы. Эти вещества способствуют укреплению корневой системы, ускорению роста и цветения растений. Кроме того, горчица помогает бороться с вредителями и болезнями.
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки горчичного порошка;
- 1 литр воды;
- пульверизатор.
Горчичный порошок можно купить в любом продуктовом магазине или супермаркете. Вода должна быть отстоянной или фильтрованной, чтобы избежать попадания вредных примесей.
Как работает метод:
Раствор из горчицы действует как удобрение и стимулятор роста. Он способствует развитию корневой системы фикуса, что позволяет ему получать больше питательных веществ из почвы. Это, в свою очередь, приводит к более активному росту и цветению растения. Раствор из горчицы обладает антисептическими свойствами, которые помогают защитить фикус от болезней и вредителей.
Применение:
Растворите порошок в воде и тщательно перемешайте. Полученным раствором следует опрыскивать листья и стебли фикуса раз в неделю. Также можно поливать растение под корень этим раствором, но не чаще одного раза в месяц.