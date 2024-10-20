Засыпаю в горшок 3 ложки горчицы: фикус цветет все 12 месяцев — на глазах выше и мощнее

Раствор из горчицы действует как удобрение и стимулятор роста. Он способствует развитию корневой системы фикуса, что позволяет ему получать больше питательных веществ из почвы. Это, в свою очередь, приводит к более активному росту и цветению растения. Раствор из горчицы обладает антисептическими свойствами, которые помогают защитить фикус от болезней и вредителей.