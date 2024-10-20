В Италии эвакуировали тысячи человек из-за мощного наводнения

Ранее с мощным наводнением столкнулись жители Таиланда. В северной части страны получили повреждения более 8,6 тысячи домов, а также национальный заповедник. Спасателям пришлось эвакуировать оттуда более 100 слонов, а также несколько буйволов, свиней, лошадей, собак, кошек и кроликов.