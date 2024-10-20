А теперь «Надин». Америку укрывает новый ураган

"За последние 40−50 лет средняя скорость движения тайфунов уменьшилась. Для Северной Атлантики — где-то на 20%, — обратил внимание эксперт. — Но что это значит? То, что время их воздействия увеличилось. Ураган не просто пролетел над вашей головой и исчез, теперь он дольше находится над вами и дольше разрушает всё, что у вас есть.