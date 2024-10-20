А теперь «Надин». Америку укрывает новый ураган

В Атлантике продолжается сезон тропических циклонов, демонстрируя экстремальную активность. После одного из самых мощных тайфунов последних лет — урагана «Милтон» — синоптики говорят о приближении нового шторма, получившего имя «Надин».
Уже достиг Белиза
На этой неделе метеорологи заметили некоторые «признаки жизни» нового циклона в Северной Атлантике — радары зафиксировали его зарождение в океане, а действующие модели показали, что он набирает силу.
Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), вероятность того, что этот атмосферный фронт превратится в тропический шторм за двое суток, составляла 30%, а в течение недели — 40%. Скорость ветра в нём сначала не достигала необходимого порога в 62 км/ч, чтобы классифицировать его как тропический циклон, но теперь уже можно точно сказать, что это ураган. На данный момент максимальная скорость ветра в нём составляет 95,4 км/ч.
«Надин» движется на северо-запад со скоростью 13 км/ч и набирает мощность по ходу перемещения. Он уже достиг Белиза — маленького государства в Центральной Америке, занимающего юго-восточную часть полуострова Юкатан на побережье Карибского моря.
Объявлено о повышенной готовности для стран карибского региона. По прогнозам, тропический циклон может привести к выпадению осадков от 10 до 20 сантиметров, а в отдельных местах — до полуметра. Это чревато наводнениями.
По прогнозу Национального центра по наблюдению за ураганами, шторм «Надин» пронесётся над Гватемалой и юго-восточными штатами Мексики. Возможно, на этом он успокоится, а, может быть, и нет.
Гигантская вращающаяся «шайба»
«Надин» стал четырнадцатым циклоном Атлантического бассейна в этом году, получившим название. Сезон ураганов официально стартовал 1 июня, а завершится 30 ноября. Именно в этот временной отрезок каждый год в Атлантическом океане зарождаются тропические циклоны, которые порой достигают суши, неся разрушения и наводнения, приводя к гибели людей и гигантскому экономическому ущербу.
«Тропический циклон возникает из-за сильного прогрева верхних десятков метров воды в океане. Восходящие потоки воздуха, насыщенные водяным паром, закручиваются, и получается такая гигантская вращающаяся “шайба”», — объяснял в недавнем интервью aif.ru физику этого явления климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
В этом году сезон ураганов припозднился. Первый тропический шторм — Альберто — возник лишь 19 июня. Зато метеорологи сразу предупредили, что активность ураганов в 2024 году превысит норму. Вероятность этого специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США оценили в 85%.
Учёные предупредили, что число штормов в этом году может варьироваться от 17 до 25. Из них 13 могут достичь такой силы, что скорость ветра в них составит 118 км/ч и больше.
Метеорологи объяснили это высокими температурами воды и ослаблением пассатов в Атлантическом океане, похолоданием экваториальной части Тихого океана (явление Ла-Нинья) и уменьшением сдвига ветра. Все это способствует формированию тропических бурь.
Америке надо приготовиться к супертайфунам
И ураган «Милтон» оправдал опасения учёных. Он стал одним из самых стремительно усиливающихся штормов за последние годы. Ночью 10 октября этот тайфун обрушился на побережье американского штата Флорида. По данным СМИ, в США от него погибли как минимум 16 человек.
«Милтон» оставил без электричества более 3 млн человек во Флориде. В ходе эвакуации из штата уехали более 5 млн жителей. По подсчётам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, убытки от этого удара стихии составят от 30−50 млрд долларов.
Комментируя последствия урагана «Милтон», климатолог Алексей Кокорин отметил, что теперь Америке надо приготовиться к супертайфунам. Из-за того, что поверхность океанов нагревается, увеличивается испарение влаги и её содержание в атмосфере. А это значит, что такие циклоны будут становиться всё сильнее и сильнее.
"За последние 40−50 лет средняя скорость движения тайфунов уменьшилась. Для Северной Атлантики — где-то на 20%, — обратил внимание эксперт. — Но что это значит? То, что время их воздействия увеличилось. Ураган не просто пролетел над вашей головой и исчез, теперь он дольше находится над вами и дольше разрушает всё, что у вас есть.
Второй момент — в тропических циклонах стало больше осадков, примерно на 5−10%.
Значит, ущерба от них станет больше. Это будут супертайфуны, обладающие колоссальной разрушительной силой".
Кокорин обращает внимание, что в тропическом циклоне опасен не шквальный ветер, а вода, содержащаяся в нём. Ведь именно она бьёт по строениям и приводит к затоплениям. «Это дождевые капли, летящие со страшной силой», — добавляет он.