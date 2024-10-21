На Камчатке пепловый шлейф вулкана распространился на 380 км

«Утром 21 октября был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3 000 метров при высоте самого исполина 3 283 метра. Пепловый шлейф распространился на 380 километров в восточном — северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили агентству в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность опасна для работы двигателей низколетящих воздушных судов.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры, и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.