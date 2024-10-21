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На Камчатке пепловый шлейф вулкана распространился на 380 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 октября. /ТАСС/. Подъем пепла на высоту до трех километров зафиксирован на камчатском вулкане Шивелуч, шлейф распространился на 380 км от горы, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Источник: РИА "Новости"

«Утром 21 октября был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 3 000 метров при высоте самого исполина 3 283 метра. Пепловый шлейф распространился на 380 километров в восточном — северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили агентству в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность опасна для работы двигателей низколетящих воздушных судов.

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры, и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.