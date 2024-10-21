В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,8

По его данным, эпицентр находился в 65 км к северо-западу от города Сан-Хуан, где проживают порядка 447 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 86 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в провинции Сан-Хуан на западе Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 65 км к северо-западу от города Сан-Хуан, где проживают порядка 447 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 86 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.