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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,8

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в провинции Сан-Хуан на западе Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: РИА "Новости"

По его данным, эпицентр находился в 65 км к северо-западу от города Сан-Хуан, где проживают порядка 447 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 86 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.