Предзимье. Долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2024 г

В первой декаде в отдельные дни в Северном федеральном округе пройдут осадки и усилится ветер, дневная температура +2…+7 градусов, на востоке региона чередование оттепели и небольших морозов.
К середине месяца облачно с прояснениями, пройдет снег и мокрый снег, днем температура днем −2…+3 °С, на дорогах гололедица. В конце второй десятидневки небольшой снег, днем 0…-5 градусов, в республике Коми −4…-9 °С. К середине третьей декады без существенных осадков, днем −5…-10 градусов, в республике Коми до 13 градусов мороза. Завершится ноябрь потеплением, пройдет снег и мокрый снег, местами метель, днем −1…-6 градусов, местами не исключена оттепель, на дорогах гололедица.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2005 года в Архангельске. Средняя месячная температура достигла +2,3 градусов, что на 7,9 градусов выше обычной. 29 в ноябре температура была положительной, что также стало рекордом. Ноябрь 1993 года стал экстремально холодным, почти на 7 градусов холоднее обычного, 9 ноября утром температура понизилась до −27,2 градуса, что стало суточным рекордом. Прошлогодний месяц оказался на 1,7 градуса холоднее обычного, осадков выпало в пределах средних многолетних значений. Наиболее теплый день зафиксирован 6 ноября, днем максимальная температура достигла +6,1 градуса, прошли дожди. Интенсивная волна холода отмечена в середине третьей десятидневки, ночные морозы усиливались до −22…-24 градусов, дневная температура колебалась около −15 °С. В последних числах месяца морозы ослабели до −4…-6 градусов, прошел небольшой снег.
В Центрально-Черноземном районе ожидаемая среднемесячная температура +1…+2 °С, что несколько теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 40−50 мм, что в пределах климатической нормы.
В первые дни месяца ожидается теплая и сухая погода, утром вероятны туманы, температура днем +7…+12 °С. К концу первой десятидневки местами небольшой дождь, утром туман, днем +2…+7 °С.
В середине ноября облачно, пройдут небольшие осадки, днем от 3 до 8 градусов тепла. К концу второй декады пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 0…+5 градусов. В середине третьей десятидневки ожидается сухая погода с небольшими морозами, днем −1…-6 градусов, на дорогах гололедица. Завершится ноябрь потеплением, пройдет снег, переходящий в дождь, утром туман, дневная температура +2…+7 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2010 года в Воронеже. Средняя месячная температура достигла +5,9 градуса, что почти на 7 градусов выше нормы. 11 ноября при выносе очень теплой воздушной массы из районов восточного средиземноморья, воздух прогрелся до +16,1 градуса, что стало рекордом второй декады. А случались ли по настоящему зимние ноябри? Да, в 1993 и 1998 годах средняя месячная температура более чем на 5 градусов была ниже обычной, но ночам во второй и третьей декадах минимальная температура опускалась в отдельные периоды до −15…-18 градусов. Прошлогодний ноябрь оказался на 2,4 градуса теплее обычного, количество осадков достигло 135 мм., что более чем в 3 раза превысило норму и стало рекордной величиной. 1 ноября побит рекорд месяца, днем воздух прогрелся до +18,2 градуса. 9 ноября прошел ливень, за сутки выпало 42,6 мм., что составляет месячную норму. 20 ноября отмечен рекордный снегопад, выпало более 20 мм. осадков, сформировался снежный покров. В последние дни ноября температура повысилась до оттепели, отмечено интенсивное таяние снежного покрова.
В Волго-Вятском районе и на Средней Волге предполагаемая среднемесячная температура близка к нулю, что на 2−3 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 30−40 мм, что несколько меньше обычного.
В первые дни месяца без осадков, ночью местами заморозки, дневная температура +4…+9 °С. К концу первой десятидневки местами небольшие осадки, днем −1…+4 °С, не исключена гололедица.
В середине месяца облачно с прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура днем +1…+6 °С.
К концу второй декады пройдут осадки при температуре близкой к нулю, на дорогах гололедица. В середине третьей декады без существенных осадков, днем от 2 до 7 градусов мороза, ночью местами подморозит до −12 °С, на дорогах гололедица. Завершится ноябрь облачной с прояснениями погодой, небольшой снег, дневная температура 0…-5 °С, местами вероятна оттепель, на дорогах гололедица.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2013 года в Нижнем Новгороде. Средняя месячная температура составила +2,8 градуса, что почти на 5,7 градусов выше обычной. Отмечен лишь один день с отрицательной температурой, что тоже стало рекордом. Месячный рекорд тепла установлен в прошлом 2023 году, 1-го числа максимальная температура достигла +15,9 градуса. Средняя месячная температура была близкой к нулю, что на 2 градуса выше обычной. В начале третьей декады сформировался снежный покров, а 24-го числа утром подморозило до −10…-12 градусов, что стало самой низкой температурой ноября. В последние дни месяца потеплело до температуры близкой к нулю, прошел снег и мокрый снег.
На Нижней Волге ожидаемая средняя температура месяца +1…+5 °С, что на 1−2 градуса выше обычной. Предполагаемое количество осадков 20−40 мм, что в пределах нормы.
В первой декаде ожидается сухая и теплая погода, температура днем +8…+13 °С, в Астраханской области в отдельные дни воздух прогреется до 17 градусов тепла.
К середине месяца местами возможен небольшой дождь, температура днем +2…+7 градусов, в Астраханской области +5…+10 °С, ночью вероятны заморозки. В конце второй десятидневки пройдут дожди, днем максимальная температура +3…+8 °С, в Астраханской области +7…+12 градусов, кратковременный дождь. К середине третьей декады землю припорошит снегом, днем −1…-6 градусов, на дорогах скользко. Завершится ноябрь потеплением, не исключены осадки, днем 0…+5 °С, в Астраханской области до 7 градусов тепла, на дорогах местами гололедица.
Рекордно теплым и сухим выдался ноябрь 2010 года в Астрахани. Средняя месячная температура составила +8,8 градуса, что почти на 6 градусов выше обычной. 6 ноября 1998 года был установлен месячный рекорд тепла +21,6 градуса.
Прошлогодний месяц оказался очень теплым, он занял второе место по теплу после 2010 года. Осадков выпало несколько больше обычного. Отмечено 2 суточных рекорда: 2-го и 25-го числа, когда максимальная температура достигла +19,9 и +15,9 градусов соответственно. В начале третьей декады отмечена непродолжительная волна холода с формированием временного снежного покрова, который продержался двое суток 23 и 24 ноября.
На юге ЕТР ожидаемая средняя температура ноября +4…+6 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 40−50 мм, что близко к обычному,
В первые дни месяца кратковременный дождь, дневная температура +14…+19 °С. К концу первой десятидневки без осадков, днем +8…+13 °С.
В середине месяца облачно с прояснениями, небольшой дождь, максимальная температура днем +7…+12 °С. К концу второй декады пройдут дожди при температуре +10…+15 градусов. В середине третьей декады кратковременные осадки, днем от 2 до 7 градусов тепла, ночью заморозки. Завершится ноябрь облачной с прояснениями погодой, возможны небольшие дожди, дневная температура +10…+15 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 1966 года в курортном Сочи. Средняя месячная температура достигла +16,1 градуса, что на 4,6 градусов выше обычной. В начале месяца воздух прогревался до +26 градусов. На втором месте стоит 2010 год со значением среднемесячной температуры +15,2 градуса. Тогда аномально теплой и сухой оказалась вторая декада месяца, 16-го ноября днем воздух прогрелся до +26,1 градуса, что стало рекордным значением для второй десятидневки. Прошлогодний ноябрь оказался теплее обычного на 2,3 градуса, осадков выпало 331 мм., что почти в 2 раза больше нормы. Самым теплым выдался день 1-го ноября, максимальная температура достигла +25,8 градуса. Особенно влажной оказалась третья декада ноября, в течение срока наблюдались существенные колебания температуры от +7…+12 до +18…+23 градусов.
В Крыму предполагаемая средняя температура ноября +6…+8 °С, что на градус теплее обычного. Ожидаемое количество осадков 55−65 мм, что несколько больше средних многолетних значений.
В начале месяца кратковременный дождь, температура днем +15…+20 °С. К концу первой десятидневки без осадков, днем +9…+14 °С.
В середине ноября в отдельные дни кратковременный дождь, днем максимальная температура +6…+11 градусов. К концу второй декады пройдут дожди, днем +10…+15 °С. В начале третьей десятидневки кратковременные осадки, днем +1…+6 градусов, ночью возможны заморозки. Завершится месяц потеплением, вероятны небольшие дожди, дневная температура +12…+17 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2010 года в Симферополе. Средняя месячная температура достигла +12,3 градуса, что более чем на 6 градусов выше обычной. 9 ноября словно летом, днем воздух прогрелся до +27 градусов, сказалось влияние очень теплой воздушной массы из восточного средиземноморья. Очень тепло было и 5 ноября 2013 года, максимальная температура достигла +25 градусов, что близко к рекорду. Прошлогодний ноябрь оказался на 3,7 градуса теплее обычного, осадков выпало 185 мм., что составляет больше трех месячных норм, это значение стало рекордной величиной. 4 ноября днем воздух прогрелся до +24,9 градуса, что стало суточным рекордом. 26 ноября при выходе активного циклона с Балкан наблюдался ураганный ветер в порывах до 40м/c, высота волн в Черном море достигала 8 м. Результатом прошедшего по Крыму урагана стали поваленные деревья, унесённые крыши и повреждённые электросети. Всего по полуострову остались без света почти полмиллиона крымчан. Непогода нанесла существенный материальный ущерб. После прохождения урагана наблюдалось резкое понижение температуры с +16 градусов 26-го числа до 0 градусов 27-го.
На Урале ожидаемая среднемесячная температура 0…-2 °С, что на 3−4 градуса выше обычной. Предполагаемое количество осадков 10−25 мм, что меньше средних многолетних значений.
Наиболее теплой и сухой предполагается первая декада, в отдельные дни дневная температура до +3… +8 градусов. К середине месяца пройдет слабый снег, днем около нуля градусов. В первой половине третьей декады неустойчивая погода с осадками, чередование оттепели и небольших морозов, на дорогах гололедица.
Завершится ноябрь сухой погодой с дневной температурой −3…-8 градусов, на Среднем Урале до 12 градусов мороза.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2013 года в Екатеринбурге. Средняя месячная температура достигла +1,8 градусов, что почти на 7,6 градуса выше обычной. Всего лишь один день 17-го числа максимальная температура оказалась слабоотрицательной. А 7-го ноября стало рекордно теплым +12,5 градуса. Прошлогодний месяц оказался теплым и влажным. Наиболее теплым выдался день 6-го числа, максимальная температура достигла +8,9 градуса, был повторен рекорд 2006 года. 23 ноября прошел обильный снег и установился снежный покров.
На юге Западной Сибири предполагаемая среднемесячная температура −5…-8 °С, что в пределах средних многолетних значений, местами может быть несколько теплее нормы. Ожидаемое количество осадков 15−35 мм, что меньше обычного.
Теплая погода ожидается в первых числах ноября, днем до +1…+6 градусов, но уже к середине первой декады заметно похолодает, установится снежный покров. Кратковременная оттепель и небольшие осадки ожидается в начале второй десятидневки, на дорогах скользко. Наиболее сильной ожидается волна холода к началу третьей десятидневки, ночью до −25 °С, днем −12…-17 градусов, без осадков.
В последних числах месяца пройдет снег и морозы ослабеют до −3…-8 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2013 года в Новосибирске. Средняя месячная температура достигла −0,3 градуса, что почти на 6,6 градуса выше обычной. 2 ноября максимальная температура достигла +11,2 градуса, что стало суточным рекордом. Месячный рекорд был достигнут 4 года спустя, 3 ноября 2017 года воздух прогрелся до +11,7 градуса. Прошлогодний месяц оказался теплее обычного на 4,4 градуса, осадков выпало несколько меньше обычного. В первые дни месяца сформировался снежный покров, дневная температура была чуть ниже нуля. Зато вторая декада оказалась аномально теплой и снежный покров сошел, 19-го числа максимальная температура достигла +10,5 градуса, установив рекорд для всей десятидневки. В третьей декаде вновь установился небольшой снежный покров, оттепели чередовались с небольшими морозами.
На юге Восточной Сибири ожидаемая средняя температура месяца −8…-9 °С, что на 1−2 градуса ниже нормы. Предполагаемое количество осадков 20−35 мм, что близко к обычному.
В начале месяца пройдут осадки, днем +2…+7 градусов. К середине первой десятидневки небольшой снег, днем −9…-14 °С, местами гололедица. В конце первой декады пройдет снег и мокрый снег, днем 0…-5 градусов, местами вероятна оттепель, на дорогах гололедица.
К середине ноября облачно с прояснениями, небольшой снег, днем −2…-7 градусов. В первой половине третьей декады вероятна волна холода, ночью −22…-27 °С, днем −13…-18 градусов, без осадков. Завершится ноябрь ослаблением холодов, в отдельные дни пройдет небольшой снег, дневная температура −4…-9 °С.
Рекордно теплым выдался ноябрь 2013 года в Красноярске. Средняя месячная температура достигла −1,1 градуса, что более чем на 6 градусов выше обычной. 30 ноября максимальная температура достигла +6,1 градуса, что стало суточным рекордом. Месячный рекорд был достигнут 3 ноября 1978 года, когда воздух прогрелся до +13,6 градуса. Прошлогодний месяц по средней температуре и количеству осадков был близок к обычному. Начался месяц со слабоморозной погоды с небольшим снегом. Мощная волна тепла наблюдалась в середине месяца, что привело к сходу снежного покрова, 19-го ноября стал самым теплым днем месяца, максимальная температура достигла +12,5 градуса, приблизившись к рекорду 2001 года. В начале третьей декады наступило резкое похолодание, прошел небольшой снег, утром 22-го числа мороз окреп до −21,8 градуса. В дальнейшем до конца ноября сохранилась погода с умеренными морозами, в середине срока прошел снег.
На юге Дальневосточного региона предполагаемая средняя температура месяца −6…0 °С, что несколько теплее обычного. Предполагаемое количество осадков 35−50 мм, что больше средних многолетних значений.
В начале месяца ожидается сухая и теплая погода, днем +7…+12 градусов. Заметно похолодает к началу второй декады, днем −8…-13 градусов, ожидается появление снежного покрова. В третьей декаде ожидается чередование оттепели и умеренных морозов, в конце месяца пройдет снег, местами прошумят метели.
Прошлогодний ноябрь во Владивостоке по температурному режиму был близок к обычному, осадков выпало 141 мм. или почти 4 месячные нормы. Особенно ненастным был день 6 ноября, когда за сутки выпало рекордное количество 91,4 мм, что составляет 2,5 месячных нормы. Самый теплый день отмечен 1-го числа, когда воздух прогрелся до +13,6 градуса. Волна тепла отмечена в начале третьей декады, 21-го ноября максимальная температура достигла +10,8 градуса. В последние дни месяца установилась сухая и морозная погода.
В Калининградской области (Калининград) ожидаемая средняя температура +4…+5 °С, что на градус выше нормы. Предполагаемое количество осадков 60−70 мм., что в пределах средних многолетних значений.
В первые дни месяца без существенных осадков и тепло, днем максимальная температура +8…+13 градусов. К концу первой декады возможны небольшие дожди, дневная температура +6…+11 °С.
В середине месяца облачно, пройдут осадки, преимущественно дождь, дневная температура от 5 до 10 градусов тепла. К концу второй декады пройдут кратковременные осадки, днем максимальная температура +1…+6 °С, ночью местами слабые заморозки. В первой половине третьей десятидневки в отдельные дни небольшие осадки, преобладающая дневная температура −2…+3 градуса, ночью местами подморозит до −5 °С, на дорогах гололедица. Завершится ноябрь потеплением, не исключены дожди погодой, днем максимальная температура +4…+9 °С.
Самый теплый ноябрь наблюдался в 1978 году. Средняя месячная температура достигла +6,7 градуса, что на 3 градуса выше нормы. А вот прошлогодний ноябрь выдался холоднее обычного на 1,1 градуса, осадков выпало в пределах средних многолетних значений. Теплая погода преобладала в первой декаде месяца, 1 и 2-го числа днем максимальная температура достигла +13,2 градуса. 4 ноября прошли дожди, выпало 13,5 мм. осадков. Интенсивная волна холода наблюдалась в последних числах месяца, 27-го числа утром подморозило до −11,8 градуса, что стало суточным рекордом холода. Установился временный снежный покров высотой 5−7 см.
В Санкт-Петербурге ожидаемая средняя температура месяца +2…+3 °С, что 2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 45−55 мм, что близко к обычному.
В начале ноября без существенных осадков, температура днем +3…+8 °С. К середине первой десятидневки пройдут кратковременные дожди, температура днем +6…+11 °С. В конце первой декады без осадков, днем от 2 до 7 градусов тепла.
К середине месяца пройдут дожди, температура днем +3…+8 °С. В конце второй десятидневки небольшие осадки, днем −2…+3 градуса, местами гололедица. К началу третьей декады не исключен небольшой снег, температура днем −1…+4 °С, на дорогах местами гололедица. В середине третьей десятидневки облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем около нуля, ночью подморозит до — 5. Завершится ноябрь облачной погодой с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, дневная температура 0…+5 °С.
Рекордно теплым оказался ноябрь 2013 года. Средняя месячная температура достигла +4,4 градуса, что более чем на 4 градуса выше обычной. Легкий мороз −1…-2 градуса наблюдался лишь 2 раза за месяц — 26 и 30 ноября. Прошлогодний ноябрь по температурному режиму был близок к обычному, осадков выпало 87 мм., или 156% от месячной нормы. Самый теплый день отмечен 1 ноября, когда максимальная температура достигла +11,7 градуса, прошли обильные дожди. Во второй половине месяца установилась по зимнему холодная погода с преобладающей дневной температурой −2…-5 градусов. 27 и 28 ноября прошел обильный снег, к концу месяца высота снежного покрова достигла 20−25 см.
В Москве и Подмосковье предполагаемая средняя температура ноября +1 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 45−55 мм, что в пределах средних многолетних значений.
В первые дни месяца в отдельные дни небольшой дождь, температура днем +5…+10 °С. К концу первой декады без осадков, дневная температура от 3 до 8 градусов тепла, утром местами туман. В начале второй декады без осадков, ночью возможны заморозки, днем 0…+5 °С.
В середине ноября облачно, пройдут дожди, днем максимальная температура +2…+7 °С. К концу второй декады сохранится неустойчивая погода с осадками, дневная температура близка к нулю, вероятно появление снежного покрова, на дорогах гололедица.
В середине третьей десятидневки местами небольшой снег и легкий мороз, днем максимальная температура −1…-6 градусов, на дорогах местами гололедица. Завершится ноябрь облачной погодой с прояснениями, возможен небольшой дождь, утром туман, днем от 1 до 6 градусов тепла.
Самым теплым стал ноябрь 2013 года. Средняя месячная температура достигла +4 градусов, что на 5 градусов выше обычной. 6 ноября при перемещении очень теплой воздушной массы средиземноморского происхождения установлен абсолютный месячный рекорд +16,2 °С. Прошлогодний ноябрь оказался теплее обычного на 1,3 градуса, осадков выпало 94 мм., что на 80% больше нормы. Самый теплый день отмечен 1 ноября, когда днем воздух прогрелся до +15,8 градуса, что всего на 0,4 градуса ниже абсолютного максимума для всего месяца, установленного в 2013 году. Холоднее обычной оказалась третья декада ноября, когда установился зимний режим погоды с преобладающей дневной температурой −5…-7 градусов. Только в конце месяца с выходом южных циклонов прошли обильные осадки в виде снега и мокрого снег, а температура кратковременно повышалась до оттепели. Тогда же сформировался снежный покров высотой до 25 см.