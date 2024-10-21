Предзимье. Долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2024 г

Рекордно теплым выдался ноябрь 2010 года в Воронеже. Средняя месячная температура достигла +5,9 градуса, что почти на 7 градусов выше нормы. 11 ноября при выносе очень теплой воздушной массы из районов восточного средиземноморья, воздух прогрелся до +16,1 градуса, что стало рекордом второй декады. А случались ли по настоящему зимние ноябри? Да, в 1993 и 1998 годах средняя месячная температура более чем на 5 градусов была ниже обычной, но ночам во второй и третьей декадах минимальная температура опускалась в отдельные периоды до −15…-18 градусов. Прошлогодний ноябрь оказался на 2,4 градуса теплее обычного, количество осадков достигло 135 мм., что более чем в 3 раза превысило норму и стало рекордной величиной. 1 ноября побит рекорд месяца, днем воздух прогрелся до +18,2 градуса. 9 ноября прошел ливень, за сутки выпало 42,6 мм., что составляет месячную норму. 20 ноября отмечен рекордный снегопад, выпало более 20 мм. осадков, сформировался снежный покров. В последние дни ноября температура повысилась до оттепели, отмечено интенсивное таяние снежного покрова.