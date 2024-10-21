В трех районах Магаданской области прогнозируются штормовой ветер и метель

«Из-за непогоды есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных образованиях», — сообщили журналистам в Пожарно-спасательном центре Колымы.
По сведениям синоптиков, ночью в указанной местности ожидаются метель и северо-западный штормовой ветер скоростью до 20 м/с.
Спасатели предупреждают, что непогода грозит обрывом или повреждением линий электропередачи, нарушением работы социально значимых объектов региона и всех видов транспорта. В связи с этим в Минтранс Колымы и в администрации трех округов разосланы рекомендации усилить контроль и привести силы и средства в режим повышенной готовности.