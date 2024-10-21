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В трех районах Магаданской области прогнозируются штормовой ветер и метель

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в ночь на 22 октября в трех районах Магаданской области штормовой ветер и метель.

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Источник: Типичный Сочи

«Из-за непогоды есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных образованиях», — сообщили журналистам в Пожарно-спасательном центре Колымы.

По сведениям синоптиков, ночью в указанной местности ожидаются метель и северо-западный штормовой ветер скоростью до 20 м/с.

Спасатели предупреждают, что непогода грозит обрывом или повреждением линий электропередачи, нарушением работы социально значимых объектов региона и всех видов транспорта. В связи с этим в Минтранс Колымы и в администрации трех округов разосланы рекомендации усилить контроль и привести силы и средства в режим повышенной готовности.