В трех районах Магаданской области прогнозируются штормовой ветер и метель

Спасатели предупреждают, что непогода грозит обрывом или повреждением линий электропередачи, нарушением работы социально значимых объектов региона и всех видов транспорта. В связи с этим в Минтранс Колымы и в администрации трех округов разосланы рекомендации усилить контроль и привести силы и средства в режим повышенной готовности.