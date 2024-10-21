В Новосибирске неожиданно зацвела жимолость

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Кандидат биологических наук Алексей Яновский объяснил порталу VN.ru, почему в конце октября в Новосибирске зацвела жимолость.
По его словам, явление яровизация выпадает почти всегда на период октября-ноября и цветение происходит из-за возврата относительной теплой температуры после холодов.
«Ведь 14-го утром было минус 10, а местами еще холоднее. К тому же соотношение продолжительности дня и ночи осенью сравнимо с весенним. Вот биологические часы и сбиваются с ритма», — пояснил эксперт.
Биолог также отметил, что осеннее распускание плодовых почек не пойдет на пользу будущему урожаю.