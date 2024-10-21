На Сахалине ожидается прохождение циклона с ливнями и штормовым ветром

По информации местных синоптиков, вечером в среду и ночью в четверг на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов и в Южно-Сахалинске ожидаются сильный дождь, местами очень сильный, в прибрежных районах ветер со скоростью 20−25 м/с.