На Сахалине ожидается прохождение циклона с ливнями и штормовым ветром

«В южных и центральных районах Сахалина 23 октября ожидается прохождение циклона. 24 октября и в последующие сутки ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,5 м, возможны выходы воды на пойму», — рассказали спасатели.
По информации местных синоптиков, вечером в среду и ночью в четверг на территории Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов и в Южно-Сахалинске ожидаются сильный дождь, местами очень сильный, в прибрежных районах ветер со скоростью 20−25 м/с.
«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — рассказали в управлении МЧС.