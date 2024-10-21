У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Эпицентр находился в 223 км к югу от города Тернате, где проживает 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 223 км к югу от города Тернате, где проживает 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.