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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: AP 2024

Эпицентр находился в 223 км к югу от города Тернате, где проживает 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.