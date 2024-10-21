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Наводнение в Италии: страну затопило из-за сильных дождей. Видео

Особенно пострадали города в области Эмилия-Романья на севере Италии и остров Сицилия. Известно, что из-за наводнения один человек погиб.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Сильные штормы и ливни в Италии на этих выходных вызвали наводнения и разливы рек во многих городах по всей стране. Наиболее пострадал остров Сицилия и города в области Эмилия-Романья на севере Италии. Известно, что больше тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома.

В настоящее время в различных городах по всей Италии перекрыты дороги и наблюдаются перебои в электроснабжении, а людей эвакуируют прямо с крыш домов.

Местные СМИ сообщили о гибели одного человека в городе Пьяноре, расположенном недалеко от Болоньи. Предполагается, что автомобиль пострадавшего унесло сильным течением.

Помимо прочего, известно, что из-за сильных дождей взлетно-посадочная полоса и часть платформы в аэропорту Палермо оказались затоплены. Однако к настоящему времени проблема устранена и аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее рассказывали, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7.