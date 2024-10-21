Наводнение в Италии: страну затопило из-за сильных дождей. Видео

Сильные штормы и ливни в Италии на этих выходных вызвали наводнения и разливы рек во многих городах по всей стране. Наиболее пострадал остров Сицилия и города в области Эмилия-Романья на севере Италии. Известно, что больше тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома.