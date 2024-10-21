Наводнение в Италии: страну затопило из-за сильных дождей. Видео

Сильные штормы и ливни в Италии на этих выходных вызвали наводнения и разливы рек во многих городах по всей стране. Наиболее пострадал остров Сицилия и города в области Эмилия-Романья на севере Италии. Известно, что больше тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома.
В настоящее время в различных городах по всей Италии перекрыты дороги и наблюдаются перебои в электроснабжении, а людей эвакуируют прямо с крыш домов.
Местные СМИ сообщили о гибели одного человека в городе Пьяноре, расположенном недалеко от Болоньи. Предполагается, что автомобиль пострадавшего унесло сильным течением.
Помимо прочего, известно, что из-за сильных дождей взлетно-посадочная полоса и часть платформы в аэропорту Палермо оказались затоплены. Однако к настоящему времени проблема устранена и аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее рассказывали, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7.