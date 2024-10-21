Теплая осень задержится на северо-западе России

Теплая осень задерживается и в Республике Коми, до конца октября будет теплее нормы на четыре градуса, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. «Сегодня в полдень в Сыктывкаре воздух прогрелся до 7 градусов тепла, приблизившись к рекорду дня от 1948 года — плюс 9,7. В целом по республике сохраняется не по сезону теплая погода благодаря циклонам с запада. Только на крайнем северо-востоке региона, несмотря на то, что тепло туда тоже дошло, держится минус. А на остальной территории до конца октября не ожидается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль и начало метеорологической зимы. Но в ближайшие выходные антициклон принесет прояснение воздуха и отрицательные температуры по ночам», — отметила представитель метеослужбы.