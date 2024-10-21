Теплая осень задержится на северо-западе России

В Санкт-Петербурге на этой неделе продолжится теплый период, но будет более облачно и ветрено, ожидаются дожди. «Сегодня в Санкт-Петербурге до +10 градусов, а завтра даже +13 градусов может быть. А впереди похолодание должно быть, пора уже», — отметил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
В Ленинградской области, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет еще теплее. Днем столбик термометра в ближайшие дни будет доходить до отметки плюс 13 градусов, а во вторник — до плюс 15, в большинстве районов пройдут небольшие дожди.
В Карелии сохранится погода, соответствующая климатическим нормам. В первые два дня недели осадки маловероятны, в среду днем пройдет небольшой дождь, ожидается умеренный ветер южных направлений. Столбики термометров днем поднимутся от плюс 7 до плюс 12 градусов, ночью будет около 5 градусов тепла, прогнозирует Карельский гидрометцентр. В Мурманской области на этой неделе ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, температура воздуха днем составит плюс 5−10 градусов.
По данным Севгидромета, в Архангельской области на неделе ожидается теплая погода в связи с выносом воздуха с Атлантики. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, сохранится умеренный ветер западных направлений. Ночью ожидается 1−6 градусов тепла, днем — до плюс 9. Довольно тепло и в Ненецком автономном округе, местами небольшие дожди, ночью и утром — туман, температура по ночам — от 0 до плюс 5, днем — до плюс 7 градусов.
Теплая осень задерживается и в Республике Коми, до конца октября будет теплее нормы на четыре градуса, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. «Сегодня в полдень в Сыктывкаре воздух прогрелся до 7 градусов тепла, приблизившись к рекорду дня от 1948 года — плюс 9,7. В целом по республике сохраняется не по сезону теплая погода благодаря циклонам с запада. Только на крайнем северо-востоке региона, несмотря на то, что тепло туда тоже дошло, держится минус. А на остальной территории до конца октября не ожидается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль и начало метеорологической зимы. Но в ближайшие выходные антициклон принесет прояснение воздуха и отрицательные температуры по ночам», — отметила представитель метеослужбы.
Золотая осень
Не по сезону тепло и в Вологодской области, где максимальная дневная температура держится на уровне 8−12 градусов тепла. Со среды под влиянием циклонов пройдут дожди, усилится ветер. Средняя температура на четыре градуса превысит норму на этой неделе.
В Псковской области 21 октября ожидается переменная облачность, без осадков, днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщает Псковский ЦГМС — филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В середине недели синоптики прогнозируют дожди, после чего им на смену придет ясная и солнечная погода: даже в ночные часы ожидается до плюс 7 градусов. Однако, согласно прогнозам, к середине следующей недели ожидается похолодание до плюс 4 градусов и снег с дождем.
«В понедельник характер погоды сохранится такой же, как был на выходных. По-прежнему будет солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью — от плюс 1 до минус 4 градусов, днем — до плюс 14 тепла, умеренный южный ветер. Но уже во вторник влияние антициклона начнет ослабевать, облаков станет больше, пройдут небольшие дожди. Ночью потеплеет до 7 градусов тепла, днем будет от 8 до 13 выше нуля. Такая погода продержится до конца рабочей недели. Но это еще не конец золотой осени. В следующие выходные дни погода будет преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью от плюс 3 до минус 2, днем от 7 до 12 градусов тепла», — сообщили в Новгородском гидрометцентре.
Золотая осень с достаточно комфортными температурными отметками продолжит шествовать по Калининградской области, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. И если в первые дни начавшейся недели, находящиеся под влиянием циклона, вероятны дожди, то в последующие антициклон принесет ясное небо без осадков. Вплоть до четверга температура воздуха ночью по области будет в границах 6−11 градусов тепла, дневной максимум составит плюс 12−16 градусов. В последующие дни недели ожидается 3−8 градусов тепла ночью, 10−12 градусов днем, уточнили в Гидрометцентре.