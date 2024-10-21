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Кот, потерянный во время урагана «Хелен», воссоединился с семьей через неделю

Во время наводнения домашнего питомца унесло бурным течением в неизвестном направлении. Семья отчаялась его найти, однако по возвращении домой через неделю они заметили, что кот ждет их как ни в чем не бывало.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: Best Friends Animal

В начале октября ураган «Хелен» обрушился на США, из-за чего многие жители Вирджинии, Северной и Южной Каролины, Джорджии и Флориды были вынуждены на время покинуть свои дома. Семья Коллинзов из Северной Каролины на стала исключением. Когда непогода усилилась и вода поднялась до опасного уровня, Коллинзы в спешке эвакуировались из дома.

Домашний любимец, кот по кличке Рикардо Бланко, в это время забрался на крышу соседнего дома, пытаясь найти безопасное место. К несчастью, крыша во время шторма отвалилась, поплыла по бурному течению и быстро исчезла из виду вместе с Бланко. В тот момент Коллинзы решили, что потеряли его навсегда.

Однако через неделю, когда погода нормализовалась и Коллинзы вернулись домой, они обнаружили, что любимый питомец уже ждет их.

Конечно, после катаклизма и продолжительного «скитания» Рикардо понадобилась помощь ветеринаров. Известно, что счастливчика вылечили от ушной и глазной инфекции, а также избавили от клещей. Сейчас у Рикардо Бланко все в порядке, он проводит время с хозяевами, хорошо кушает и играет.

Ранее рассказывали, как серфер во время урагана «Хелен» спас дюжину пострадавших с помощью своей доски.