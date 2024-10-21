Кот, потерянный во время урагана «Хелен», воссоединился с семьей через неделю

Конечно, после катаклизма и продолжительного «скитания» Рикардо понадобилась помощь ветеринаров. Известно, что счастливчика вылечили от ушной и глазной инфекции, а также избавили от клещей. Сейчас у Рикардо Бланко все в порядке, он проводит время с хозяевами, хорошо кушает и играет.