Кот, потерянный во время урагана «Хелен», воссоединился с семьей через неделю

В начале октября ураган «Хелен» обрушился на США, из-за чего многие жители Вирджинии, Северной и Южной Каролины, Джорджии и Флориды были вынуждены на время покинуть свои дома. Семья Коллинзов из Северной Каролины на стала исключением. Когда непогода усилилась и вода поднялась до опасного уровня, Коллинзы в спешке эвакуировались из дома.
Домашний любимец, кот по кличке Рикардо Бланко, в это время забрался на крышу соседнего дома, пытаясь найти безопасное место. К несчастью, крыша во время шторма отвалилась, поплыла по бурному течению и быстро исчезла из виду вместе с Бланко. В тот момент Коллинзы решили, что потеряли его навсегда.
Однако через неделю, когда погода нормализовалась и Коллинзы вернулись домой, они обнаружили, что любимый питомец уже ждет их.
Конечно, после катаклизма и продолжительного «скитания» Рикардо понадобилась помощь ветеринаров. Известно, что счастливчика вылечили от ушной и глазной инфекции, а также избавили от клещей. Сейчас у Рикардо Бланко все в порядке, он проводит время с хозяевами, хорошо кушает и играет.
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