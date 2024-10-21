Народные приметы на 22 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Рассказываем, какие народные приметы связаны с 22 октября 2024 года, а также что можно и нельзя делать в этот день.
Приметы погоды 22 октября
С 22 октября связаны следующие приметы погоды:
- если с крыш свисают сосульки, осень будет затяжной;
- с лиственницы не осыпались иголки — зимой снега не будет, а если он и выпадет, то быстро растает;
- если у луковицы много шелухи, значит, зима будет холодной и суровой;
- с вишни листва не опала — будет оттепель;
- гололедица в этот предвещает дождь;
- снег выпал на сырую землю — урожая не будет.
Что можно делать 22 октября
Чтобы жизнь была в достатке, на Руси люди варили кашу из крупы нового урожая. Как раз к этому времени на мельницах начинали заготавливать овес, ячмень, просо и пшеницу.
Также хозяйки пекли пироги, которыми обязательно угощали близких и друзей, а часть относили в церковь. Считается, что того, кто попробует угощения, весь следующий год будет преследовать удача. Также и здоровье будет крепким.
В старину на Якова завершали грибной сезон. Люди отправлялись в леса, чтобы собрать последние грибы — сыроежки и опята. А под один гриб на пне ставили плошку с кашей. Считалось, что так можно задобрить лес, и он в следующем году подарит большой урожай.
Что запрещено делать 22 октября
Считается, что на Якова нельзя заниматься ненужными вещами, так как вы потратите силы попусту, а вместе с ними уйдет здоровье.
Не стоит браться за новые дела, заниматься уборкой, делать ремонт, а также шить. Считается, что все попытки будут тщетными и закончатся неудачами, а одежда будет рваться и постоянно портиться.
А если начать латать одежду 22 октября, весь год придется «латать дыры в карманах». Деньги будут словно ускользать из рук.
Если идете в гости, то обязательно преподнесите хозяевам какой-нибудь небольшой подарок. Если же прийти с пустыми руками, столкнетесь с финансовыми трудностями. Оказавшись в гостях, не отказывайтесь от угощений, иначе у вас появятся враги.
Также на Якова нельзя вспоминать обиды, так как старые проблемы вернутся в жизнь. Новые трудности также лучше стараться не создавать. Поэтому не ссорьтесь, не ругайтесь и не кричите на детей. Ослушавшегося ждут болезни ротовой полости.