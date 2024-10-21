Народные приметы на 22 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В старину на Якова завершали грибной сезон. Люди отправлялись в леса, чтобы собрать последние грибы — сыроежки и опята. А под один гриб на пне ставили плошку с кашей. Считалось, что так можно задобрить лес, и он в следующем году подарит большой урожай.