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Народные приметы на 22 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 22 октября отмечено как День Якова Студеного. Он был один из Двенадцати апостолов, братом апостола Матфея. В деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Агентство «Москва»

Рассказываем, какие народные приметы связаны с 22 октября 2024 года, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Приметы погоды 22 октября

С 22 октября связаны следующие приметы погоды:

  • если с крыш свисают сосульки, осень будет затяжной;
  • с лиственницы не осыпались иголки — зимой снега не будет, а если он и выпадет, то быстро растает;
  • если у луковицы много шелухи, значит, зима будет холодной и суровой;
  • с вишни листва не опала — будет оттепель;
  • гололедица в этот предвещает дождь;
  • снег выпал на сырую землю — урожая не будет.

Что можно делать 22 октября

Чтобы жизнь была в достатке, на Руси люди варили кашу из крупы нового урожая. Как раз к этому времени на мельницах начинали заготавливать овес, ячмень, просо и пшеницу.

Также хозяйки пекли пироги, которыми обязательно угощали близких и друзей, а часть относили в церковь. Считается, что того, кто попробует угощения, весь следующий год будет преследовать удача. Также и здоровье будет крепким.

В старину на Якова завершали грибной сезон. Люди отправлялись в леса, чтобы собрать последние грибы — сыроежки и опята. А под один гриб на пне ставили плошку с кашей. Считалось, что так можно задобрить лес, и он в следующем году подарит большой урожай.

Что запрещено делать 22 октября

Считается, что на Якова нельзя заниматься ненужными вещами, так как вы потратите силы попусту, а вместе с ними уйдет здоровье.

Не стоит браться за новые дела, заниматься уборкой, делать ремонт, а также шить. Считается, что все попытки будут тщетными и закончатся неудачами, а одежда будет рваться и постоянно портиться.

А если начать латать одежду 22 октября, весь год придется «латать дыры в карманах». Деньги будут словно ускользать из рук.

Если идете в гости, то обязательно преподнесите хозяевам какой-нибудь небольшой подарок. Если же прийти с пустыми руками, столкнетесь с финансовыми трудностями. Оказавшись в гостях, не отказывайтесь от угощений, иначе у вас появятся враги.

Также на Якова нельзя вспоминать обиды, так как старые проблемы вернутся в жизнь. Новые трудности также лучше стараться не создавать. Поэтому не ссорьтесь, не ругайтесь и не кричите на детей. Ослушавшегося ждут болезни ротовой полости.