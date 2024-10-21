Как укрыть саженцы на зиму: необходимые меры для успешной зимовки молодых посадок

Когда наступают холода, важно правильно подготовить подрастающие растения к зимнему периоду, чтобы они могли пережить морозы без повреждений. Соблюдение всех этапов укрытия саженцев поможет избежать вымерзания корней и стволов, а также защитит молодые растения от резких перепадов температуры. Далее предложим план, как правильно укрыть саженцы на зиму, рассмотрим частые ошибки, которые могут привести к гибели молодых посадок, и дадим советы от эксперта по правильной подготовке растений к зимовке. Также вы узнаете о том, какие виды саженцев требуют дополнительной защиты, а какие могут зимовать без укрытия.
Зачем укрывать саженцы на зиму
Зимний период — это серьезное испытание для молодых растений, ведь они еще не успели полностью окрепнуть и не обладают достаточной морозостойкостью. Подходящее укрытие саженцев помогает предотвратить повреждение корневой системы, защитить от интенсивного обледенения и тридцатиградусных морозов, а также от сильного ветра и грызунов.
Какие саженцы нужно укрывать на зиму и когда
Подготовка саженцев к зимнему периоду зависит от типа растения и климата в вашем регионе. К укрытию молодых посадок приступают, когда устанавливается устойчивая отрицательная температура воздуха. Для удобства собрали таблицу, которая поможет сориентироваться по срокам укрытия разных видов саженцев.
|Вид саженцев
|Срок укрытия
|Яблони
|Октябрь
|Груши
|Октябрь
|Виноград
|Октябрь
|Смородина
|Октябрь — ноябрь
|Жимолость
|Октябрь — ноябрь
|Малина
|Октябрь — ноябрь
|Гортензии
|Октябрь
|Розы
|Октябрь — начало ноября
|Молодые хвойные растения
|Октябрь — ноябрь
Чем можно укрывать саженцы на зиму
Для эффективной защиты молодых растений можно использовать как природные, так и специальные материалы. Природные материалы помогают сохранить тепло и защитить от порывистого ветра, а специальные материалы обеспечивают дополнительное прикрытие от сильного мороза.
Природные материалы
Доступные натуральные варианты укрытия используются издавна, так как они эффективны и безопасны для экологии.
1. Лапник
Это один из самых доступных и эффективных материалов. Лапник (ветки хвойных деревьев) отлично удерживает снег, создавая естественную защиту для корней и стволов. Он хорошо пропускает воздух, предотвращая выпревание. А также хвойные ветки способны отпугнуть зайцев и грызунов, которые не прочь полакомиться корой и ветками молодых плодовых культур.
2. Солома
Еще один популярный материал. Солома хорошо удерживает тепло и подходит для укрытия корней. Она не так сильно намокает, как сено, и меньше поражается грибком, вызывающим гниение. Однако важно не укладывать ее слишком плотно, чтобы не создать условия для выпревания. Имейте в виду, что в соломе могут устроить гнезда мышевидные грызуны.
3. Опавшая листва
Листья можно использовать для укрытия корней растений. Однако важно следить за тем, чтобы они были сухими и не начали гнить.
4. Мох
Для укрытия многолетников и декоративных кустарников часто используют болотный сфагновый мох. Этот натуральный материал не только обладает теплоизолирующими свойствами, но и препятствует возникновению различных заболеваний, так как обладает бактерицидными свойствами и препятствует появлению грибка.
5. Опилки лиственных пород деревьев
Этот полезный материал подходит для мульчирования и укрытия различных саженцев.
6. Сухой торф
Это тоже один из самых доступных натуральных материалов, который подходит для мульчирования плодовых саженцев. Торф обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря чему сохраняет тепло в земле, создавая комфортные условия для корней молодых растений. Кроме того, он содержит азот в форме, безопасной для саженцев, обеспечивая их питательными веществами.
Специальные приспособления
Современные специализированные укрывные материалы создают условия для оптимальной зимовки саженцев, защищают от сильных морозов и обеспечивают воздухообмен.
1. Колпаки
Специальные колпаки из нетканых материалов (например, агроволокна) помогают создать дополнительный слой защиты от мороза и ветра. Они обеспечивают хорошую вентиляцию, что предотвращает образование конденсата.
2. Чехлы
Эти укрывные мешки из плотного материала или специального утеплителя помогают защитить саженцы от сильных морозов. Они особенно актуальны для декоративных растений, таких как розы и гортензии.
3. Сетки
Защитная сетчатая конструкция, которая предотвращает негативное воздействие снега и ветра. А также сетки из металла или пластика устанавливаются вокруг стволов для защиты молодых плодовых культур от мышей и зайцев.
4. Пленка
Этот специальный материал следует использовать как дополнительный слой поверх природных материалов, чтобы усилить защиту от влаги и мороза. Не рекомендуем применять пленку в качестве основного вида укрытия, так как под ней активно конденсируется влага.
Подготовка молодых саженцев плодовых деревьев и кустарников к зимовке
Осенние работы по подготовке растений к зимнему периоду включают в себя ряд важных процедур, которые начинаются задолго до наступления холодов и зависят от конкретного вида культуры.
Яблони
Перед зимовкой яблони нуждаются в глубоком поливе и мульчировании приствольного круга. А также советуем обработать стволы известью для защиты от солнечных ожогов в зимний период. Колоновидные яблони менее зимостойкие и нуждаются в защитном укрытии на зиму первые пять лет после высадки.
Груши
Эта плодовая культура считается теплолюбивой. Настоятельно рекомендуем провести влагозарядковый полив, осеннюю побелку ствола саженца и тщательное мульчирование приствольного круга.
Виноград
Осенью эта вьющаяся плодовая культура перед зимовкой снимается с опор и укладывается на землю. Важно использовать лапник или другой утеплитель, чтобы защитить виноградную лозу от заморозков.
Смородина
Эта ягодная культура зимостойкая, но молодым саженцам необходим влагозарядковый полив и тщательное мульчирование корней.
Малина
Молодые побеги ягодной культуры аккуратно пригибают, почву мульчируют соломой или прошлогодними опилками. Черноплодные сорта менее зимостойкие и нуждаются в защитном укрытии.
Жимолость
Саженцы жимолости обычно зимуют хорошо, но необходимо мульчирование корневой зоны.
Гортензии
Эту декоративную культуру аккуратно подрезают с помощью секатора и мульчируют корневую систему. Важно укрыть растение нетканым материалом, чтобы защитить от резких перепадов температуры.
Розы
Декоративные посадки всегда нуждаются в защите от морозов, а молодым растениям укрытие необходимо вдвойне. Розы всегда нужно мульчировать, а также следует создать основательное каркасное укрытие нетканым материалом в несколько слоев.
Хвойные растения
Молодые хвойные растения нуждаются не столько в защите от морозов, сколько в притенении от ярких солнечных лучей, отраженных от снега. Для этого используются различные сетки и специальные материалы.
Как правильно укрывать саженцы от заморозков
Укрытие растений — это непростое действие. Чтобы обеспечить максимальную защиту от неблагоприятных факторов, необходимо создать определенные условия и использовать правильные материалы, а также соблюдать важные правила.
1. Обрезка
Перед укрытием саженцев рекомендуется аккуратно обрезать слабые и поврежденные ветви с помощью секатора или садовой пилы. Это поможет растению пережить зиму и активно направить силы на восстановление весной.
2. Мульчирование
Покрытие приствольных кругов мульчей обеспечивает оптимальный температурный режим для корней растений в зимний период, предотвращая их повреждение от переохлаждения и вымерзания. Используйте природные материалы, такие как солома, опавшая листва, мох, кора, опилки или лапник.
3. Укрытие стволов
Стволы плодовых деревьев можно защитить с помощью мешковины или лапника, которые предотвратят повреждение от мороза и солнечных ожогов. А также советуем провести побелку стволов поздней осенью специальной защитной краской.
4. Создание каркаса
Советуем установить специальную каркасную конструкцию для молодых саженцев. Каркас служит опорой для укрывного материала, предотвращая его провисание и повреждение сильным ветром в холодное время года.
Когда можно не укрывать саженцы на зиму
Не все растения нуждаются в укрытии. Морозостойкие породы, такие как дуб, кедр и сосна, могут спокойно зимовать без дополнительной защиты. Однако в первые несколько лет после посадки все же рекомендуется мульчировать корни от вымерзания.
Молодые растения, посаженные на солнечном возвышенном месте рядом с забором, стеной дома или теплицей, зимуют лучше. Ведь они не только получают тепло от нагревающихся поверхностей, но и защищены от ветра.
Частые ошибки при укрытии саженцев на зиму
Главное в подготовке молодых растений к зимнему периоду — это соблюдение баланса между утеплением и вентиляцией. Часто садоводы ошибаются, используя слишком плотные материалы, которые не пропускают воздух, что приводит к выпреванию растений. Далее перечислим основные недочеты:
- слишком раннее укрытие, которое может привести к выпреванию;
- пренебрежение защитой от грызунов;
- неаккуратное снятие защитного материала весной может привести к ожогам или пересушиванию саженцев;
- неправильное хранение укрывных материалов в сарае, из-за чего они могут быстро сгнить, выйти из строя, а также сломаться.
Комментарий эксперта
Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала», рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Только что посаженный саженец довольно уязвим. У него еще нет достаточно глубокой корневой системы, чтобы получать воду из непромерзшего слоя почвы. Поэтому в конце зимы или начале весны, когда солнце усиливается и нагревает кору, а корневая система саженца находится только в верхнем слое земли и не может восполнить потерю влаги, саженец может повредиться от зимнего иссушения. Ситуацию усиливают возможные ветра, активно способствующие испарению влаги.
Для решения этой проблемы поздней осенью в саду делают обильные влагозарядковые поливы, а сами стволы саженцев можно обмотать мешковиной, нарезанной лентой. Она выполняет две функции: затеняет ствол от нагрева солнца и защищает от ветра. Главное — не обматывайте пленкой (недышащий материал) и белым нетканым материалом, так как образуется парниковый эффект, и кора может проснуться, а ведь ночью температура сильно снижается, и пробудившиеся клетки могут замерзнуть.
Как пример такого явления — всем известная черешня. Клетки ее ствола пробуждаются от нагрева яркого мартовского солнца, а ночью замерзают. Более простым способом защитить черешню на зиму считается даже не обмотка, а просто покраска ствола поздно осенью белой водоэмульсионной (или акриловой) краской. Она продается в садовых магазинах. Но читайте внимательно этикетку, побелка на основе мела не годится, так как мел просто осыпется за зиму.
Памятка для садовода: как укрывать саженцы на зиму
Чтобы защитить молодые и декоративные растения от суровых зимних условий, необходимо создать специальное защитное укрытие. Корни и надземные части саженцев особенно чувствительны к морозам и холодным ветрам. Защитный барьер помогает создать благоприятный микроклимат, позволяя растениям пережить зиму и активно развиваться весной. Далее кратко напомним основные моменты:
1. Проведите санитарную обрезку перед укрытием, если она необходима.
2. Обязательно используйте натуральные материалы для мульчирования корней саженцев.
3. Укрывайте стволы плодовых деревьев мешковиной, серыми неткаными материалами или специальными чехлами.
4. Защищайте растения от грызунов с помощью сеток.
5. Убедитесь, что защитные материалы позволяют саженцам дышать.
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»