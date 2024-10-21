Как укрыть саженцы на зиму: необходимые меры для успешной зимовки молодых посадок

Когда наступают холода, важно правильно подготовить подрастающие растения к зимнему периоду, чтобы они могли пережить морозы без повреждений. Соблюдение всех этапов укрытия саженцев поможет избежать вымерзания корней и стволов, а также защитит молодые растения от резких перепадов температуры. Далее предложим план, как правильно укрыть саженцы на зиму, рассмотрим частые ошибки, которые могут привести к гибели молодых посадок, и дадим советы от эксперта по правильной подготовке растений к зимовке. Также вы узнаете о том, какие виды саженцев требуют дополнительной защиты, а какие могут зимовать без укрытия.