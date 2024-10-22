У восточного побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,1

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 250 км к востоку от города Сува, где живут порядка 94 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 560 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угрозу цунами не объявляли.
СИДНЕЙ, 22 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у восточного побережья Фиджи. Об этом сообщает австралийское государственное геологическое бюро.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в океане, в 250 км к востоку от города Сува, где живут порядка 94 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 560 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угрозу цунами не объявляли.