МЧС предупредило об угрозе цунами для 14 городов на Дальнем Востоке

Спасатели отметили, что опасность цунами в том, что за первой волной обычно следуют еще несколько более мощных. Там добавили, что цунами представляют наибольшую угрозу для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных океанических берегах, а также объектов, которые находятся на вершине заливов и бухт, открытых к океану, куда цунами может нагнать большой объем воды.