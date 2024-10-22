Россиянам рассказали, как бесплатно подключить свою дачу к газу

«Например, в Самарской области субсидия составляет 201 тыс. руб., при этом получить деньги могут и граждане, не относящиеся к перечисленным льготным категориям. Например, чтобы получить субсидию 201 тыс. руб, нужно быть собственником частного дома на территории Самарской области и быть зарегистрированным в нем более года. На эти деньги можно оплатить проект, строительно-монтажные работы в границах участка и внутридомовых сетях, а также приобрести газовое оборудование», — отметила специалист.